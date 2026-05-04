ASSE : Après la débâcle de Rodez, avant le match de la vie contre Amiens — le Sainté Night Club revient sur une semaine folle. Débrief sans filtre, dossier sur l'état d'esprit du groupe, scénarios de la dernière journée et compositions probables : tout y passe.

Débrief Rodez : l'ASSE n'en finit plus de couler

La défaite à Rodez (1-2) laisse des traces. Kevin, Joss Randall et Valentin décortiquent les enseignements d'une soirée catastrophique : retour au 3-5-2, une équipe inefficace offensivement, prise trop facilement en contre et victime d'erreurs individuelles fatales. Sur le papier, la composition de départ était pourtant la meilleure possible compte tenu des absences — Le Cardinal, Moueffek, Davitashvili, Lamba, Jaber, Tardieu, El Jamali, Eymard. Une infirmerie XXL qui pèse sur les choix de Montanier.

Le système à deux attaquants, longtemps réclamé par les supporters, n'a pas pris. Pourquoi ? Le plateau tente d'expliquer ce paradoxe. Et puis il y a Cardona — entré en cours de jeu, auteur du but à la 89e. La meilleure réponse après une saison globalement ratée ? Un but qui pourrait tout changer pour la confiance et le goal-average dans les derniers jours de saison.

Les joueurs et le staff trichent-ils ?

Le dossier du soir part d'une déclaration de Philippe Montanier en interview d'après-match : «Vous pouvez dire qu'on est mauvais mais on ne triche pas.» Le plateau s'interroge : est-ce un manque d'envie ou une analyse trop simpliste ? Comment expliquer cette perte de confiance rapide alors que tout semblait bien engagé ? Le nul à Grenoble, le match nul arrangé à Nancy, puis l'enchaînement des trois défaites — 7 buts encaissés, 1 seul marqué. La faiblesse défensive est à nouveau criante. Les absences expliquent-elles vraiment tout ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans cette équipe qui décroche au pire moment ?

Bastia-Le Mans : le match phare de la dernière journée

L'autre grand dossier de la soirée, c'est le choc à Furiani. Les scénarios sont clairs :

Le Mans monte directement s'il gagne à Bastia

Le Mans monte directement peu importe son résultat si l'ASSE ne s'impose pas contre Amiens

L'ASSE monte directement si elle gagne par au moins deux buts d'écart pendant que Le Mans ne gagne pas

Bastia, lui, doit obligatoirement gagner pour espérer une place de barragiste, si Laval ne s'impose pas à Boulogne. Un match avec des enjeux des deux côtés — exactement le type de rencontre qui peut basculer dans tous les sens.

Le plateau pose la vraie question : l'ASSE est-elle encore capable de décrocher le top 2 in extremis ? Et si elle ne gagne pas, la troisième place elle-même est menacée — Red Star et Rodez sont dans le coup. Garder la troisième place coûte que coûte pour éviter un match de playoff supplémentaire devient une priorité absolue. Les cinq matchs à suivre pour le top 5 : Saint-Étienne-Amiens, Reims-Pau, Red Star-Montpellier, Bastia-Le Mans, Annecy-Rodez. Un multiplex d'anthologie en perspective. Et vous, vous y croyez ?

ASSE - Amiens : Le match de la dernière chance contre un relégué

Amiens est relégué, assuré de finir lanterne rouge. Mais attention à la bête blessée — leur dernière victoire à l'extérieur remonte au 12 décembre. Peu de risque sur le papier, mais dans un Chaudron à guichets fermés, avec une pression maximale devant les deux Kops, les joueurs devront prendre leurs responsabilités. Le plateau s'interroge : sont-ils mentalement assez forts pour relever ce défi ?

Quelle composition pour Montanier ? Avec les retours espérés de Le Cardinal, Davitashvili et Moueffek, le onze pourrait retrouver un tout autre visage que celui aligné à Rodez. Les pronostics du plateau et les compositions probables sont également au programme.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission