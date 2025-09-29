Les supporters des Verts ont rendez-vous ce soir à 21h pour un nouveau numéro du Sainté Night Club. L’épisode 191 s’annonce animé : retour sur la défaite de l'ASSE face à Guingamp, débat autour d’Eirik Horneland et projection sur le prochain déplacement à Montpellier.

Le week-end a été compliqué pour l’AS Saint-Étienne, dominée par Guingamp dans un match où rien n’a fonctionné. Pendant 20 minutes, les chroniqueurs reviendront sur cette soirée ratée : faut-il y voir un manque de fraîcheur physique, un excès de suffisance ou simplement une faillite collective ? Tops et flops, attitudes individuelles… rien ne sera laissé de côté.

Le dossier : Horneland face à ses premières limites ?

Le coach norvégien cristallisera une bonne partie des débats. Sa composition d’équipe, quasi inchangée malgré une semaine à trois matchs, suscite des interrogations. Ses choix sont-ils devenus trop rigides ? Son jeu basé sur l’intensité montre-t-il ses limites en Ligue 2 ? Le cas des joueurs peu utilisés, comme Duffus ou Cardona, sera également mis sur la table. La question est claire : Horneland a-t-il perdu des points ce week-end ?

Ligue 2 : une course au sommet plus serrée que prévu

L’ASSE a perdu la tête du championnat au profit de Troyes, impressionnant depuis plusieurs journées. L’émission analysera cette bataille à venir pour le titre, avec Pau, Reims, le Red Star et Guingamp qui s’invitent dans le haut du tableau. La saison s’annonce plus disputée que prévu.

Montpellier en ligne de mire pour l'ASSE

Pour rebondir, les Verts devront se déplacer dans l’Hérault face à un Montpellier relégué de Ligue 1 et encore en quête de stabilité. Le MHSC sera un vrai test pour Saint-Étienne. Quelle composition aligner ? Qui pour remplacer Bernauer ? Quelle animation offensive ? Les chroniqueurs donneront leur vision.

Présentée par Keuhn, entouré de Joss Randall et de Valentin (qui fera sa première), l’émission sera rythmée par le chat animé par Gabriel. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux des Verts.

📺 Sainté Night Club #190, ce soir à 21h, en direct sur YouTube et Twitch !