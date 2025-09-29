Bernard Diomède, sélectionneur des U20 français, s'est exprimé avant de commencer la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Le stéphanois Djyllian N'Guessan (France) sera scruté de près par les scouts et autres observateurs.
Bernard Diomède, sélectionneur France U20 : "Quelques individualités ne sont pas là, mais depuis trois ans que je travaille avec ce groupe, nous avons obtenu des résultats, quelle que soit l’équipe que j’alignais. L’aventure a commencé en U18 au tournoi de Limoges. Les joueurs venaient d’être champions d’Europe U17 avec José Alcocer. Nous avons trois ans d’histoire, d’aventure, de matchs. Nous avons toujours mis le collectif en avant, été très attentif à la vie de groupe et nous le serons encore davantage au Chili. Le groupe est composé de huit nouveaux joueurs, mais douze étaient là le mois dernier contre l’Espagne. Et cinq ont fait la finale de l’Euro contre l’Espagne il y a un an. Ils sont un peu les garants de notre identité. Tous ont à cœur de bien représenter leur pays."
Les Bleuets ont leur identité
Bernard Diomède, sélectionneur France U20 : "Les joueurs français sont formés par des éducateurs qui sont eux-mêmes formés par la Direction technique nationale. Nous formons les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs. Quand on a la chance d’être en Équipe de France, on récolte les fruits de tout ce travail avec des joueurs complets, capables de s’adapter aux différents systèmes de jeu. On parle beaucoup de l’identité allemande, espagnole. Notre identité, c’est un joueur qui s’adapte pour jouer au plus haut niveau et qui est capable, quelles que soient les circonstances, de performer."
Une approche tactique peaufinée par la France
Bernard Diomède, sélectionneur France U20 : Avec ce groupe, nous avons mis en place depuis trois ans des systèmes de jeu différents. Nous avons alterné le travail dans les blocs. Nous avons travaillé avec des joueurs hybrides, capables, en match, d’être autonome et de s’adapter au rapport de force avec l’adversaire. Nous avons une grosse identité, sur le jeu de possession, tout en étant capable d’être performant dans la transition. Nous avons marqué 50% de nos buts en transition et 50% en jeu de possession. Nous avons des joueurs complets et une équipe assez complète."
France U20 : Le programme du Mondial
Les matches de l'Equipe de France U20 (groupe E)
- France - Afrique du Sud (Rancagua, stade El Teniente), lundi 29 septembre 2025 (22h00)
- États-Unis - France (Rancagua, stade El Teniente), jeudi 2 octobre 2025 (22h00)
- Nouvelle-Calédonie - France (Talca, stade Fiscal), dimanche 5 octobre 2025 (22h00)
- Phase de groupes : du samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre 2025
- 8es de finale : mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2025
- Quarts de finale : samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025
- Demi-finales : mercredi 15 octobre 2025 à Valparaiso (23h00) et Santiago (02h00)
- Match pour la 3e place : samedi 18 octobre 2025 à Santiago (22h00)
- Finale : dimanche 19 octobre 2025 à Santiago (02h00)
Heures françaises.
Source : fff