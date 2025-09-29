Bernard Diomède, sélectionneur des U20 français, s'est exprimé avant de commencer la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Le stéphanois Djyllian N'Guessan (France) sera scruté de près par les scouts et autres observateurs.

Bernard Diomède, sélectionneur France U20 : "Quelques individualités ne sont pas là, mais depuis trois ans que je travaille avec ce groupe, nous avons obtenu des résultats, quelle que soit l’équipe que j’alignais. L’aventure a commencé en U18 au tournoi de Limoges. Les joueurs venaient d’être champions d’Europe U17 avec José Alcocer. Nous avons trois ans d’histoire, d’aventure, de matchs. Nous avons toujours mis le collectif en avant, été très attentif à la vie de groupe et nous le serons encore davantage au Chili. Le groupe est composé de huit nouveaux joueurs, mais douze étaient là le mois dernier contre l’Espagne. Et cinq ont fait la finale de l’Euro contre l’Espagne il y a un an. Ils sont un peu les garants de notre identité. Tous ont à cœur de bien représenter leur pays."

Les Bleuets ont leur identité