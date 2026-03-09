En clôture de cette 26ème journée de Ligue 2, rencontre de haut de tableau entre deux concurrents directs à la montée pour l'ASSE. Le Stade de Reims se déplacait à Dunkerque pour un match important. Résumé de la rencontre.

Retardée de plusieurs minutes en raison d’un brouillard trop dense au stade Marcel-Tribut de Dunkerque. La rencontre a tout de même pu se jouer dans des conditions qui rappellent le match de Coupe de France des Verts contre Quetigny.

Avec quatre matchs nuls consécutifs, soldés sur le score de 0-0, le Stade de Reims tourne au ralenti depuis plusieurs semaines, ce qui a permis aux Verts de repasser devant au classement. Éliminés cette semaine au terme d'un match très disputé à Strasbourg, les Rémois auront à cœur de réaliser un résultat en déplacement à Dunkerque qui, de son côté, en cas de victoire, peut s'offrir une chance de revenir à 1 point de son adversaire du jour.

Reims s'accroche sur le fil

Au cours d’un premier acte extrêmement disputé, marqué par de nombreux contacts. Ce sont toutefois les Dunkerquois qui ont su mettre à profit leur moindre occasion pour rentrer aux vestiaires avec l’avantage au score. En effet, Thomas Robinet, l’inévitable buteur, a ouvert le score à la 40e minute. Il inscrit ainsi son 11e but de la saison et rejoint par la même occasion le Stéphanois Zuriko Davitashvili et le Guingampais Louis Mafouta au classement des buteurs.

En seconde période, en revanche, les Rémois ont progressivement perdu le fil de la rencontre. Peu à peu, les approximations se sont multipliées, tout comme les erreurs techniques. Dès lors, les Dunkerquois ont tenté d’exploiter ces situations en se projetant rapidement en contre-attaque.

En toute fin de rencontre, Akieme reprend un ballon qui traîne dans la surface et pense égaliser. Mais malheureusement pour Reims, le ballon avait touché la main d’un Rémois lors du duel précédent, ce qui a entraîné l’annulation du but. Reims insiste toutefois et finit par trouver la faille à la 92e minute par l’intermédiaire de Nakamura, plein de lucidité, qui laisse son équipe en vie.

Classement de la Ligue 2 - J26