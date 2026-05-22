L’ASSE connaît désormais son adversaire pour les barrages : l’OGC Nice. Une affiche particulière pour les supporters stéphanois, marquée par les retrouvailles avec Claude Puel et Julien Sablé. Dans le Sainté Night Club, les chroniqueurs ont livré une analyse sans détour avant cette double confrontation décisive.

L’AS Saint-Étienne a évité Auxerre. Et pour plusieurs observateurs proches du club, ce n’est clairement pas une mauvaise nouvelle. Dès dimanche soir, le débat s’est installé autour du futur barrage face à Nice. Une équipe niçoise jugée moins concernée par la lutte pour le maintien et qui sort d’une période chargée émotionnellement.

Timothée Maymon ne cache pas son soulagement. Pour lui, Nice représentait le tirage le plus favorable parmi les options possibles. Le contexte autour du Gym pourrait peser lourd dans cette double confrontation. « Une finale, même si tu la jettes à la poubelle, elle va te prendre de l'influx », explique-t-il dans le Sainté Night Club. Une analyse qui rejoint les craintes de nombreux supporters stéphanois concernant une équipe auxerroise jugée bien plus agressive et prête au combat.

ASSE - Nice : un barrage sous haute tension

Du côté de l’ASSE, ce barrage ressemble déjà à un rendez-vous émotionnel. Car au-delà du sportif, le retour de Claude Puel à Geoffroy-Guichard ajoute une dimension particulière à l’événement.

L’ancien entraîneur des Verts, aujourd’hui sur le banc niçois, reste une figure clivante dans le Forez. Son passage à Saint-Étienne a laissé des traces. Entre restructuration sportive, tensions internes et résultats insuffisants, son bilan continue de diviser.

Timothée Maymon l’assume sans détour. L’idée de voir l’ASSE envoyer Claude Puel en Ligue 2 ne lui déplairait pas. Mais il reconnaît également le danger que représente le technicien. « C’est un double tranchant comme toujours », glisse-t-il avec prudence.

Dans le même temps, la présence de Julien Sablé dans le staff niçois ajoute encore un peu plus de dramaturgie à cette affiche. Ancien capitaine puis entraîneur intérimaire des Verts, Sablé connaît parfaitement la maison stéphanoise.

Claude Puel encore au centre des débats

Karl, autre chroniqueur du Sainté Night Club, est revenu lui aussi sur le passage de Claude Puel à l’ASSE. Selon lui, l’ancien coach avait pris une place trop importante dans l’organigramme stéphanois.

« Claude Puel n'était pas seulement le coach, c'était le manager général de l'ASSE », rappelle-t-il. Une concentration des pouvoirs qui reste encore aujourd’hui un sujet sensible chez les supporters des Verts.

Pour autant, personne ne sous-estime Nice. Malgré certains « signaux inquiétants » aperçus ces dernières semaines, l’effectif niçois reste supérieur sur le papier. L’ASSE devra profiter de chaque détail favorable : la récupération, l’ambiance de Geoffroy-Guichard et peut-être aussi la pression qui entoure désormais Claude Puel.

Une chose est sûre : ces barrages ne manqueront ni d’enjeu, ni d’émotion.