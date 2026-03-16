Un nouveau numéro de Sainté Night Club arrive pour débriefer l’actualité de l’ASSE. Après le match nul décroché sur la pelouse de Grenoble et à quelques jours de la réception d’Annecy, l’émission de Peuple-Vert fera le point sur la dynamique des Verts dans la course à la montée en Ligue 1.

Ce 214e épisode de Sainté Night Club, le talk-show des supporters stéphanois, reviendra en détail sur la performance de l’AS Saint-Étienne face à Grenoble. Un match qui prolonge la série d’invincibilité des hommes de Philippe Montanier, mais qui laisse également quelques interrogations sur le contenu proposé.

L’émission sera présentée par Keuhn, accompagné sur le plateau par Antoine et Valentin. Quentin assurera quant à lui l’animation du chat et les interactions avec les supporters pendant le live. Un mot sera également adressé en ouverture d’émission aux supportrices stéphanoises victimes de fouilles abusives, un sujet sensible ces derniers jours. L’émission saluera notamment le travail de l’association Her Game Too ainsi que le soutien affiché par le club.

Débrief du match Grenoble – ASSE

La première partie de l’émission sera consacrée au débrief du match nul de l’ASSE à Grenoble. Malgré une première période dominée avec plus de 60 % de possession, les Verts n’ont pas réussi à faire la différence au tableau d’affichage.

Le second acte a en revanche montré un tout autre visage, avec une équipe stéphanoise plus en difficulté face à un Grenoble entreprenant. Les débats reviendront notamment sur cette deuxième mi-temps délicate et sur la question suivante : le match nul est-il finalement un moindre mal ?

Les chroniqueurs analyseront également la solidité défensive affichée par l’ASSE, avec un troisième clean sheet consécutif, ainsi que les performances individuelles du match. Un focus particulier sera consacré à Brice Maubleu, auteur d’une prestation remarquée pour sa première en championnat avec les Verts.

La course à la montée en Ligue 1

La seconde partie de l’émission s’intéressera au classement de Ligue 2 et à la bataille pour la montée. Avec les résultats du week-end, l’ASSE reste solidement placée dans la lutte pour les deux premières places. Plusieurs scénarios seront évoqués, notamment la possibilité d’une course à trois entre Troyes, Saint-Étienne et Le Mans pour l’accession directe.

Les chroniqueurs analyseront également les rencontres importantes de la prochaine journée, dont Guingamp – Reims, Troyes – Dunkerque et bien sûr ASSE – Annecy.

Objectif victoire face à Annecy

Enfin, l’émission se projettera sur le prochain rendez-vous des Verts avec la réception d’Annecy à Geoffroy-Guichard. Les débats aborderont la dynamique actuelle du club savoyard, mais aussi le souvenir du match aller marqué par une lourde défaite stéphanoise. Une rencontre qui pourrait donner un sentiment de revanche aux Verts devant leur public.

La question de la composition d’équipe sera également au cœur des discussions : retour de certains cadres, gestion de l’effectif ou encore possible titularisation de nouveaux joueurs.

Comme toujours, l’émission se terminera par les pronostics des chroniqueurs et les réactions des supporters présents dans le chat.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission