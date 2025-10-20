Le football de club a repris ses droits ce week-end après 2 semaines de trêve internationale. L’AS Nancy Lorraine recevait Amiens ce lundi soir en clôture de la 10ᵉ journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre.

Promu en Ligue 2 cette saison, Nancy réalise un bon début de saison pour son retour dans le monde professionnel. Malgré 1 point pris sur les 2 derniers matchs, les nancéiens comptent 12 points en 9 matchs et pointaient à la 7ᵉ place avant la trêve. Cependant, les lorrains n’ont remporté qu’un match sur leurs 4 premières réceptions de la saison. L’ASNL a joué tous ses matchs à domicile sans son public après une sanction suite à des incidents en fin de saison dernière. Ce lundi, le stade Marcel-Picot pourra retrouver son public pour la réception des Amiénois. Un appui supplémentaire qui pourrait aider les nancéiens à confirmer leur bon début de saison et ainsi les faire capitaliser davantage à domicile.

De leur côté, les amiénois restent sur 3 défaites consécutives en Ligue 2. Les Picards s’étaient inclinés 1-0 à domicile face à l’ASSE avant de sombrer, 4 jours plus tard, à Dunkerque. Les coéquipiers de Paul Bernardoni avaient subi un lourd revers 6-2 dans le département voisin. Une semaine plus tard, Amiens s’est à nouveau incliné face à un club d’un département frontalier. Boulogne-Sur-Mer est allé gagner 1-0 sur la pelouse de la Licorne et a plongé les hommes d’Omar Daf dans une série négative. L’ASC a eu 15 jours pour se remettre la tête à l’endroit et espérer stopper l'hémorragie dès ce lundi à Nancy.

Résumé de la rencontre

Malgré un penalty raté en tout début de rencontre, les amiénois vont ouvrir le score par l'intermédiaire d'Ikia Dimi. Le seul fait qui changera le score de ce match. Victoire 1-0 pour Amiens et Lobry qui prennent un grand bol d'air avec cette victoire en terres nancéiennes.