L'ASSE a reçu Reims pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Les Verts l'ont emporté. Score final 3-2. L'équipe du Sainté Night Club profite de ce match plaisant pour débriefer la rencontre. Une émission qui commence à 21 h et à suivre ci-dessous.

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueur : Timothée et Pierre

Chat : Quentin

Programme du jour après ASSE-Reims

DEBRIEF : Une démonstration de force et de talent ! (20 minutes)

● Votre impression après cette victoire spectaculaire en un mot ?

● Après le moins bon match de la saison la semaine dernière à Clermont, est-ce cette fois le meilleur match de Sainté ?

● Quel est votre homme du match ? Stassin ? Boakye ? Nadé ? Larsonneur ?

● Larsonneur : un match de patron et une double parade d’anthologie. Le retour du meilleur gardien de L2 saison 23/24 à son meilleur niveau ?

● Mickaël Nadé n’en finit plus d’éblouir aussi bien défensivement que défensivement. Annoncé sur le départ cet été puis comme 3ème défenseur central dans la

hiérarchie. Finalement, après 6 matchs, est-ce notre meilleur défenseur ?

● Miladinovic, la belle histoire, longtemps relégué à la réserve l’an dernier, puis annoncé sur le départ pour un prêt cet été : le début d’une éclosion ou le coup de

deux matchs ?

● Un Stassin cinq étoiles et un Boakye des grands soirs (le plus décisif depuis le début de saison, 2 buts, 5 passes décisives) : les deux élements forts de l’attaque

stéphanoise ?

Le dossier : En défense et en attaque, un effectif de qualité et assez hétérogène. Une force ou une potentielle faiblesse dans le management ? (10 minutes)

● La défense centrale Nadé - Chico fonctionne bien, Bernauer brille dans les couloirs. Annan, Feirerra, Appiah et Stojkovic condamnés à se disputer le dernier poste ?

● Au milieu, pas ce problème avec plusieurs blessures (Gadegbeku et Moueffek).

● En attaque, Lucas Stassin déjà indispensable et indéboulonable. Boakye dans la forme de sa jeune carrière. Cardona est-il si indiscutable que cela ? Quel rôle pour

Davitashvili, Duffus, Old (+ futur retour de N’Guessan) ?

● Avec les retours futurs de tous les blessés, y’a-t-il un risque pour Horneland de perdre une partie du vestiaire par manque de temps de jeu ?

L’ASSE domine déjà la Ligue 2, mais est talonnée de près ! (10min)

● Les Verts seuls en tête de la Ligue 2 après six journées. Dernière équipe encore invaincue. Préserver cette série d’invincibilité le plus longtemps possible doit-il être

un objectif en soit pour l’ASSE ?

● Deux équipes à un point des Verts. Troyes, pas surprenant mais Red Star grosse surprise du début de saison, qui reste sur 4 victoires consécutives. Pau en embuscade. Voyez-vous le Red Star ou Pau se mêler à la bataille pour le Top 5 voire le Top 2 jusqu’à la fin ?

● Déjà un écart entre le Top 4 et le reste. Saint-Étienne dispose de 5 points d’avance sur Amiens et Clermont.

● L’ASSE doit-elle se fixer de nouveaux objectifs pour rester compétitive et motivée toute la saison ? Invincibilité ? Nombre de points ? Titre de champion ?

Le prochain match : Une escapade en semaine dans la Somme ! (15 min)

● Amiens, un début de saison en dents de scie : 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Une équipe accrocheuse (matchs nuls contre Reims et Montpellier). Attention au match piège ?

● Quelle composition face à Amiens, dans une semaine à 3 matchs ?

● Boakye sorti crampé contre Amiens. Sur le banc pour débuter ? Retour de Davitashvili ?

● Quel milieu de terrain ? Retour de Jaber à la place de Gadegbeku ?

● En défense : on prend les mêmes et on recommence ?

● Amiens et Guingamp : quel objectif de points d’ici samedi soir ?

Instant prono (de Keuhn, Timothée, Pierre et Quentin). La semaine dernière, Kévin, Adrien et Clément ont marqué 3 points chacun (le bon vainqueur et Stassin buteur)

Remerciements et mot de la fin