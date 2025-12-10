Les Stéphanois ont certes manqué de réalisme à Dunkerque mais les choix d’Eirik Horneland posent, une nouvelle fois, question. Freiné par de nombreuses absences, le coach de l’ASSE s’est pourtant tiré une balle dans le pied au fil du match. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

"Bien sûr que j’ai des reproches à lui faire", lance Adrien Ponsard, ancien joueur de l'ASSE et chroniqueur du SNC. Déjà dans le XI de départ, Eirik Horneland n'a pas fait les bons choix, estime ce dernier. "Ben Old commençait à reprendre confiance, notamment après ses quatre buts en Coupe de France. Mais le coach de l'ASSE le met sur le banc direct. (...) Duffus revient de blessure, mais il est décisif à Troyes, également à Nancy. Tu ne peux pas te passer d'un joueur de cette façon."

Pour Karl, la compo de départ n’est pas forcément le principal problème. "Franchement, sur la compo, j’ai pas grand-chose à dire. Horneland a fait avec les joueurs disponibles, et avec ce que le staff médical lui a dit. En conférence de presse d’après-match, il explique que Dufus avait le feu vert pour 30 minutes seulement. Il en joue 18 ou 20, ça se tient."

Une gestion discutable de l'effectif de l'ASSE

Au-delà du onze de départ, c’est surtout la gestion des remplacements qui fait débat. Au terme de la rencontre, l'entraîneur norvégien n'a utilisé que trois sessions sur cinq.

"Il utilise une session de changement pour ne faire qu'un simple ajustement… tu grilles une cartouche, alors que t’en as que trois. Faut pas les gaspiller", observe Karl. "Et en plus, il y a les changements à la mi-temps, qui comptent pas comme une session. Là, il aurait pu bouger les choses sans se pénaliser."

La première période n’ayant rien offert, le choix de ne rien tenter à la pause passe mal. "Elle est amorphe, sans rythme, sans occasions. Je me demande pourquoi il n’a pas essayé autre chose direct au retour des vestiaires", poursuit Karl.

"Tu ne peux pas faire entrer Ben Old à la place d’Annan. C’est pas un latéral", insiste Adrien Ponsard. "Ben Old a pas les réflexes d’un défenseur, observe Karl. Le maintenir à ce poste-là, pour moi, ça traduit un vrai manque de confiance dans les jeunes. On a l’impression qu’Horneland se complique la tâche tout seul."