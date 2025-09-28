"TRAVAIL. HUMILITÉ. COACH INCLUS..." - ASSE

« La réalité, c’est ce qui continue d’exister quand on cesse d’y croire. » Philip K. Dick

« Dans le football, on passe du statut de génie à celui d’idiot en 90 minutes. » Albert Camus

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ROAD TO LIGUE -53 points

« Salut les Gamins. Ah ben voilà, ça la ramène moins, là, ça fait moins sa sucrée ! Première défaite, première fois que le ventilateur de ma colonne recettes ne tourne pas, ni plein pot vitesse 3 après une victoire, ni au ralenti vitesse 1 après un nul. Là pour la première fois de la saison, il est à l’arrêt. Heureusement que dans la semaine on avait ramené de la brise d’Amiens, mais faites méfi les gamins à ne pas vous croire plus gros que les Boeufs !!! »

Salut les Groupies,

C’est le retour de votre cowboy JossRandall après ce triste et médiocre ASSE-EAG (2-3) du 27 septembre dans notre Chaudron toujours bouillant lui, contrairement à l’ASSE de samedi.

Une soirée maussade se concluant pour nos Verts par un retour sur terre express : sans parachute et direct dans la glaise. Retour à la réalité du terrain surtout ! Le terrain, c’est un docteur brutal, la seringue, il la plante sans anesthésie.

Et la réalité, c’est quand ton GAUTIER_LARSOUILLEUR ramasse trois fois le ballon au fond des filets pendant que toi tu cherches encore le ralenti.

Histoire d’en terminer avec les souverains poncifs, il ne nous reste qu’à espérer que cette « piqure de rappel » ramène l’ASSE, mais aussi et surtout son coach, sur le chemin salvateur du travail, des leçons à tirer et de l’humilité absolument nécessaire à toute forme de réussite. Et nous aussi probablement, nous tous qui nous étions un peu emballé jusque-là, croyant nos Verts en train de déjà grimper l’Himalaya, et dont on se rend compte aujourd’hui que c’était peut-être juste la butte de Rochetaillée.

Il aura suffi d’un match pour que cette belle assurance se fende en deux comme une bûche sous la cognée. Et pour qu’il n’y ait désormais plus d’équipes invaincues en Ligue 2.

CHAPITRE 1 : MOURIR AVEC SES IDÉES, ÇA RESTE MOURIR

Je vais commencer par vous dire que de plus en plus, pas forcément juste après le match d’hier, un doute m’habite.

Et ce doute concerne le coach EIRIK_HORNELAND_ROVER. Une fois n’étant pas costume, je vais rendre hommage ici à un des (très rares) bons mots de la Jupette, la vilaine banquière @jupra42 qui au Gang Des Binouzes après le match l’a surnommé Eirik BORNELAND.

Et je commence à être de plus en plus d’accord, tant le Norvégien semble raide comme le pont de Brooklyn dans bien des domaines.

La témérité c’est beau, c’est grand, c’est généreux. Mais cependant, il faut se méfier de sa cousine germaine, l’inconscience. Voir l’arrogance. En face il y a quand même des équipes qui savent jouer au foot, probablement plus nombreuses que je les espérais. Et des coachs qui regardent les vidéos, analysent les systèmes adverses.

Et voilà ce qui arrive… le temps de compter jusqu’à ouf ou de faire trois.

Ce coach apparaît un peu monolithique. Attention, ne crachons pas non plus dans la soupe. Son projet de jeu basé sur le pressing, la possession, et l’offensif nous a aussi valu de bons matchs, du spectacle, des buts et des victoires.

Mais, dans une semaine à trois matchs, avec un effectif étoffé mais déséquilibré (on y reviendra au chapitre 2), on pourrait aussi se dire que l’intelligence réside aussi dans le dosage. Et dans la capacité d’adaptation, deux qualités qui ne semble pas caractériser notre Viking.

La seule réponse que semble savoir donner CAP_HORNELAND à l’adversité d’un match, la seule réponse tactique qu’il semble être capable d’apporter à un scenario défavorable, c’est son fameux « Go !Go !Go ! ». Sauf que mon Eirik, quand ton équipe a un réservoir de gasoline avec la jauge qui fait autant la gueule, le « Go ! Go ! Go ! » hystérique et constant sur le bord de la touche ne sert plus à grand-chose, à mon sens.

De la même manière, que penser de la façon de gérer son effectif dans une semaine à trois matchs, avec quelques éléments comme GÉRARD_DE_TARDIEU et ses jambes de 35 balais qui font bien leur âge, un MOUEFFEK_LA_POLICE qui a 30 minutes dans les cannes (ce qui pose à nouveau la pertinence de ce joueur au plus haut niveau), d’un JABERLIPOPPETTE dont on voit bien qu’il avait le capot ouvert, sans doute en raison de sa phase de blessure, ou d’un BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME qui joue beaucoup et qui avait déjà fini sur les genoux il y a 4 jours de ça à la Licorne ? Que penser en parallèle des temps de jeu faméliques et moyenâgeux des CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, L'AFFAIRE_ DUFFUS ou même BEN_L’ONCLE_OLD ?

Tout ça m’interroge. Alors je me dis qu’il va bien le voir comme nous. Mais ce que je lis ou entend de ses analyses de match ne me rassure pas. Chaque fois que je le vois se pointer en conf’ de presse avec sa gueule à caler les roues du corbillard dans la descente, faire systématiquement porter le bitos aux joueurs, à leur manque d’intensité, à leur manque de maitrise, de pressing etc … J’ai l’impression d’entendre parler un mec qui a cette générosité sans équivoque des gens à qui elle ne coûte rien !

Mais je n’entends jamais rien sur un éventuel mea-culpa sur la pertinence, ou non, de ses choix.

Et ça, ça ne me rassure clairement pas.

CHAPITRE 2 : DES LIMITES QUI APPARAISSENT A L'ASSE

Au-delà du coach, des interrogations apparaissent désormais après huit matchs.

Déjà, pour un prétendant au Top 2, l’ASSE encaisse beaucoup trop de buts (10), seules six équipes de ligue 2 font pire. Et si bien sûr, on pourra parler de la qualité de la défense (gardien de but, particulièrement mauvais samedi) ou des arrières latéraux qui montrent clairement des limites, on devra rappeler l’adage que la défense, ou plutôt le fait d’encaisser peu de buts, c’est d’abord et avant tout une aventure collective, et dépend à la fois du système de jeu mis en place, et des efforts faits ou pas par les uns ou les autres.

Samedi, le mieux a été inexistant, sans énergie, sans intensité. Donc incapable de gratter les ballons et filtrer en premier niveau les intentions offensives d’un adversaire qui n’en a pas eu des saladiers, mais plus que l’ASSE déjà et qui surtout a su être très efficace pour convertir ses 12 frappes en 3 buts.

Et si les deux latéraux ont été eux aussi complètement à l’Ouest, c’est aussi parce que l’absence totale de travail défensif efficace en premier rideau des deux offensifs de côté les a fait se retrouver trop souvent en situation de 1 contre 1 face à des adverses plus rapides qu’eux, notamment BERN_HAPPY_AUER auteur de son pire match depuis de le début de saison, jusqu’au bout de la nuit avec ce rouge débile.

Mention spéciale du Casper Géorgien à DAVID_EST_CHEVELU. Le fameux joueur « étincelle » mais aux allumettes trop souvent humides, semble en plus ne pas en avoir grand-chose à carrer. L’indifférence, dont il a fait montre, comme dit mon ami horloger du coin, n’auront en tout cas pas fait grimper ses actions à la Bourse de ma mésestime.

Des limites physiques claires aussi. Trois matchs en une semaine et j’ai vu une équipe déjà amorphe. Fatigué. Sans gasoil, sans intensité. Molle. Et qui semblait fourbue comme le coureur cycliste qui aurait, par erreur, accompli le Tour de France en une seule journée.

Bien sûr comme dit plus haut que le coach pouvait aussi faire tourner. Bien sûr qu’il y a quelques jambes usées dans le groupe, mais quand même … Après seulement huit matchs, ça m’interroge sur le potentiel athlétique de ce groupe. En tout cas pour le jeu très énergivore demandé par ce coach-là. Et comme sur ce plan, HORNELAND_DOWN_UNDER semble vouloir continuer avec l’obstination d’une mouche bleue survoltée par une merde fraiche, ça m’interroge.

Enfin des limites sur l’équilibre de l’effectif. Certes, le club a investi plus de 20 Millions d’euros cet été. Certes ça donne un effectif étoffé, notamment avec deux lignes d’attaque complètes. Mais ça ne veut pas dire que c’est équilibré.

Le match de samedi a quand même mis en lumière que deux zones paraissent sensibles, et matière à réflexion, déjà, pour l’Amère Catho d’hiver.

Le milieu. Alors oui, le cas EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE a mis le dawa dans l’affaire. Mais c’est trop court, et les options de turnover ne sont que sur des jeunes qui doivent encore progresser. Inquiétant.

Les arrières latéraux. Notamment à gauche. Même s’il revient de blessure, je ne suis pas très convaincu par ANNAN_MA_SOEUR_ANNAN (NE VOIS-TU RIEN VENIR ?). Ben non, je ne vois pas grand-chose venir. Il attaque finalement peu, et défend finalement pas si bien. Un peu demi-chanfrein. Et son back-up LASSANA_TRA_LALA_ORÉ est encore moins convaincant.

À repenser, car le couteau suisse BECKEN_BERNAUER a aussi ses limites.

Après j’ai envie de dire, si c’est pour rajouter des mecs dans l’effectif et qu’EIRIK_LE_VIKING ne les fasse jamais jouer (comme il le fait actuellement avec les attaquants), y aura pas d’avance quoi.

CONCLUSION : PAS DE PANIQUE, MAIS UN NÉCESSAIRE RETOUR AU BOULOT

Après cet #ASSEEAG, je m’interroge, recueilli comme un marchand grec à qui tu demandes d’articuler un prix. Comme j’en suis au stade à froid où je contemple les dégâts (j’aimerais mieux contempler des Degas, bien que mes goûts me portent au surréalisme).

Cette première défaite de l’ASSE va probablement mettre un peu d’émotion dans la Bergerie à Sainté, mais pour autant à date, pas encore de quoi en être ulcéré comme un contribuable qui vient de payer son tiers provisionnel. On peut encore croire à la thèse de l’accident, même si, à n’en pas douter, ça va soulever dans le petit monde vert des débats en comparaison desquels ceux de l’Assemblée nationale ne seront que chuchotis d’Eglise.

On se rend bien compte que les équipes adverses se subliment contre l’ASSE, le PSG de la Ligue 2, avec comme bon exemple AMIENS qui sort un match consistant contre les Verts samedi dernier, et qui derrière en prend 6 contre Dunkerque.

On saura vite si les bonnes leçons de ce premier échec de la saison seront tirées avec intelligence, puisque le prochain match arrive déjà en fin de semaine, contre un récent pensionnaire de L1. Et qu’il est temps de se réveiller, car n’oublions pas que le foot est souvent comme un réveille-matin : ça sonne toujours plus tôt que prévu, et jamais au bon moment. Et que parfois comme samedi, l’addition arrive plus vite que le dessert.