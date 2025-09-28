Comme après chaque rencontre, Patrick Guillou a livré sa chronique pour Le Progrès. Après la défaite des Verts face à Guingamp, l’ancien défenseur ne mâche pas ses mots sur ASSE.

Les Verts espéraient confirmer leur solide début de saison en accueillant Guingamp à Geoffroy-Guichard. Mais les hommes d’Eirik Horneland ont rapidement déçu leur public. Dès l’entame, Sainté se montre timide. Malgré quelques occasions, à l’image de Stassin ou Jaber, c’est Guingamp qui frappe le premier. Hemia ouvre le score à la 35e, profitant d’un ballon mal dégagé par la défense stéphanoise. Si Boakye remet les deux équipes à égalité juste avant la pause grâce à un tir dévié, l’ASSE, hélas, ne montrera plus grand-chose.

En deuxième période, les visiteurs accélèrent. Nlandu redonne l’avantage aux Bretons à la 67e. Saint-Étienne pousse mais se montre imprécis. Et à dix minutes de la fin, Ahilé enterre les derniers espoirs stéphanois. Le troisième but provoque la colère dans les rangs stéphanois. Bernauer est expulsé après une échauffourée. Nadé réduira l’écart en fin de match, trop tard pour l'ASSE.

Guillou : « La panthère verte finit en peluche »

Patrick Guillou n’a pas mâché ses mots. Dans sa chronique baptisée « Flop niveau », le consultant de beIN Sports déplore un match totalement raté. Tant sur le fond que sur la forme. « Les coéquipiers de Capt’ain Larso tiennent enfin leur match référence… de ce qu’il ne faut absolument pas faire en Ligue 2 », ironise-t-il. Il fustige un collectif sans intensité, où « le manque d’humilité est l’origine de tous les maux ». En soulignant aussi l'importance d'éviter la désillusion pour ASSE.

L’analyste appuie là où ça fait mal : « À force de jouer au chat sans griffe, la panthère verte finit en peluche dans la vitrine de la Boutique ». Selon lui, certaines individualités semblent déjà « vermoulues ». Alors que d'autres « restent bien au chaud », loin du niveau requis pour la montée.

Vanité, suffisance… et réaction attendue pour l'ASSE

Guillou souligne également le manque de répondant physique et tactique des Verts : « Charges, duels et tacles ne sont pas des repères sémantiques. Ce sont aussi des ingrédients nécessaires pour gagner un match ». Il met en cause une équipe sans ressort, incapable de déstabiliser un bloc bas bien en place. Il estime que l'ASSE devra tirer des leçons de cette défaite.

La réaction après le troisième but, avec l’expulsion de Bernauer et les tensions avec les joueurs guingampais, vient selon lui confirmer un malaise profond : « En une phrase : avant, pendant et après, un comportement ‘flop niveau’. »

L'ASSE est désormais seconde de Ligue 2 et devra vite se remettre en question avant de se déplacer à Pau. Le « sans-faute » à domicile est terminé, et les Verts ont rappelé que la Ligue 2 ne pardonne aucun relâchement.