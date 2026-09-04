Le mercato français a fermé ses portes mardi soir. Au lendemain de la dernière journée des transferts, la valeur des effectifs de Ligue 2 a donc évolué dans les dernières minutes. Les données disponibles sur Transfermarkt ne sont toutefois pas toutes synchronisées avec les opérations officialisées le 1er septembre. Nous avons donc corrigé les effectifs concernés pour ne conserver que les joueurs réellement présents dans chaque club. Et cette mise à jour modifie sensiblement la position de l’ASSE...

Comparer les valeurs marchandes immédiatement après une deadline demande quelques précautions. Transfermarkt actualise les mouvements progressivement, ce qui peut laisser temporairement dans l’effectif un joueur qui vient d’être transféré ou prêté. À l’inverse, certaines recrues officialisées dans les dernières heures ne sont pas encore intégrées sur toutes les pages du site. Pour ce classement, Peuple-Vert a donc repris les valeurs individuelles publiées par Transfermarkt et contrôlé les mouvements du 1er septembre avec les annonces des clubs et le suivi officiel de la Ligue 2.

Ligue 2 : l’ASSE amputée des 15 millions de Stassin

Le cas de l'ASSE illustre parfaitement la conséquence des mouvements de dernière minute. Transfermarkt affichait encore récemment Lucas Stassin dans la valorisation du groupe professionnel. Or l’attaquant belge n’est plus à disposition de Ian Cathro. L’ASSE a officialisé mardi soir sa prolongation jusqu’en 2029 puis son prêt au Séville FC avec option d’achat.

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Stassin est valorisé 15 millions d’euros. Il doit donc sortir du calcul de l’effectif réellement présent à Saint-Étienne. Sur la base du total de 87,20 millions affiché avant prise en compte de ce mouvement, la valeur corrigée des Verts s’établit à 72,20 millions d’euros.

Ce changement suffit déjà à modifier la hiérarchie. L’ASSE n’occupe plus la première place de ce classement après la fermeture du mercato.

Nantes passe devant à l'issue du mercato, Reims recule également

Le FC Nantes prend désormais les commandes. La valorisation de son groupe atteint 101,48 millions d’euros après les ultimes mouvements. Les Canaris ont beaucoup travaillé lors de la dernière journée avec les arrivées de Balthazar Pierret, Amin Cherni, Fodé Doucouré et Thomas Robinet. La LFP a confirmé ces quatre opérations le 1er septembre.

Derrière Nantes, l’ASSE reste donc très haut avec 72,20 millions. Reims perd aussi de l'actif puisque Keito Nakamura, valorisé à 12 millions, a quitté l’effectif. Le total rémois de 71,28 millions doit donc être ramené à 59,28 millions après son départ.

Metz suit à 51,50 millions d’euros. Montpellier ferme ce groupe de tête avec 20,15 millions. L’écart entre le cinquième et les quatre premiers est très net !

La hiérarchie du haut de la Ligue 2 est donc la suivante au 2 septembre : FC Nantes, 101,48 M€ ; ASSE, 72,20 M€ ; Stade de Reims, 59,28 M€ ; FC Metz, 51,50 M€ ; Montpellier HSC, 20,15 M€.

ASSE : une deuxième place qui reste significative

La perte de Lucas Stassin change fortement la valeur globale du groupe. À lui seul, le Belge représentait plus de 17 % de la valorisation affichée de l’ASSE avant son départ. Saint-Étienne perd donc la première place sans avoir procédé à une vente définitive puisque son attaquant reste contractuellement lié au club.

L’écart avec Nantes devient conséquent, mais les Verts conservent le deuxième effectif le plus valorisé parmi les principaux groupes désormais stabilisés. Zuriko Davitashvili reste notamment l’une des valeurs importantes de l’effectif stéphanois. Il est également à noter que Nantes bénéficie également de la valorisation d'un groupe qui vient d'être relégué de Ligue 1. Des estimations qui pourraient prochainement être revues à la baisse.

Le dernier jour du mercato de l’ASSE a donc eu une incidence directe sur ce classement qui, bien évidemment, n'augure en rien le classement sportif. Il rappelle toutefois l’importance des moyens dont dispose encore Ian Cathro pour cette deuxième saison consécutive en Ligue 2. Une chose est certaine, les Verts, avec un tel actif de joueurs, n'ont quasiment pas le droit de rater à nouveau leur saison. L'argent ne fait toutefois pas toujours le bonheur, il suffit de demander à Nantes ce qu'ils en pensent...

Valeur des effectifs de Ligue 2 après le mercato

FC Nantes : 101,48 M€ AS Saint-Étienne : 72,20 M€ Stade de Reims : 59,28 M€ FC Metz : 51,50 M€ Montpellier HSC : 20,15 M€ Pau FC : 15,00 M€ Clermont Foot : 14,50 M€ Rodez AF : 14,40 M€ Red Star FC : 14,00 M€ Grenoble Foot 38 : 12,60 M€ USL Dunkerque : 11,80 M€ EA Guingamp : 11,15 M€ AS Nancy-Lorraine : 11,00 M€ Stade Lavallois : 10,80 M€ FC Annecy : 9,80 M€ US Boulogne : 8,15 M€ FC Sochaux : 7,20 M€ Dijon FCO : 5,50 M€

Valeurs établies à partir des estimations individuelles de Transfermarkt, avec corrections des mouvements officialisés lors de la dernière journée du mercato afin de ne comptabiliser que les joueurs présents dans les effectifs après le 1er septembre 2026.