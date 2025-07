2 ans après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle, Jessy Moulin a choisi de retrouver ses racines dans le Forez. Le natif de Valence a fait son retour dans le football. il y a 1 an en intégrant le staff de l’US Feurs. Il vient de lancer sa chaîne YouTube pour y partager sa nouvelle vie.

Originaire de Valence (Drôme), Jessy Moulin est rapidement devenu stéphanois de cœur. Arrivé à l’ASSE à 13 ans, il y a évolué de 1999 à 2021, soit plus de 20 ans sous les couleurs vertes. Au cours de cette période, il a été prêté à trois reprises (Arles-Avignon, Fréjus-Saint-Raphaël et Clermont Foot) pour gagner du temps de jeu.

Longtemps dans l’ombre de Stéphane Ruffier, Moulin a finalement eu l’opportunité de s’imposer comme numéro 1 lorsque le portier basque s’est retrouvé en conflit avec Claude Puel. En 2021, il quitte la Loire pour rejoindre Troyes et Laurent Batlles, mais raccroche les gants en août 2023 après deux saisons dans l’Aube.

Une nouvelle vie, de nouvelles passions pour l’ancien gardien de l’ASSE

Après deux saisons passées à l’ESTAC Troyes, l’ex-gardien de l’ASSE avait pris ses distances avec le monde du football pour se consacrer à ses autres passions. Depuis sa retraite, Jessy Moulin s’était éloigné des terrains. Il était devenu chroniqueur pour le Sainté Night Club et s’était consacré à sa famille et ses passions. Il a notamment racheté une ferme qu’il a réaménagée pour accueillir ses poneys — sa fille évoluant en équipe de France Poney — et partage avec son fils un amour commun pour les sports mécaniques.

Le football le rattrape

Aujourd’hui, l’ancien numéro 30 des Verts a repris du service. L’US Feurs a annoncé son arrivée en tant qu’entraîneur des gardiens en août 2024, aussi bien pour l’équipe fanion que pour les jeunes du club, notamment les U17. Avec cette expérience, Moulin entendait contribuer à l’ambition du club : retrouver le National 3. Une performance qui a été atteinte par les foreziens.

Les seniors du club ligérien seront bel et bien une équipe de national 3 la saison prochaine. Jessy Moulin a partagé une vidéo sur sa nouvelle chaîne YouTube en montrant les coulisses de l’entraînement de ses portiers.