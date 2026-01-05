En manque de temps de jeu à Alavés, Moussa Diarra pourrait faire son retour en France cet hiver. L’ASSE serait sur le coup, comme le FC Nantes.

Arrivé à Alavés à l’été 2024, Moussa Diarra traverse une saison très compliquée en Liga. Mis de côté par l’entraîneur Eduardo Coudet, l’ancien défenseur de Toulouse n’a plus joué depuis le 20 septembre dernier, lors de la défaite contre Séville (1-2). Une mise à l’écart totale, malgré les départs successifs de Facundo Garcés et Nikola Maras, qui libèrent pourtant des places en défense.

Le Malien de 25 ans souhaite désormais relancer sa carrière. Et selon Africafoot, l’ASSE et le FC Nantes sont les deux clubs les plus intéressés par son profil pour un prêt lors de ce mercato hivernal.

L’ASSE en quête d’un renfort axial

Du côté de l’ASSE, la piste est sérieuse. Le staff stéphanois cherche un profil capable de doubler l’axe gauche, où Mickaël Nadé n’a aucun vrai concurrent. Ebenezer Annan est dans la même situation. Ben Old et Maxime Bernauer malgré quelques dépannages, ne sont pas des spécialistes du poste. Moussa Diarra, lui, coche toutes les cases : gaucher, solide, expérimenté, et capable d’évoluer aux deux postes.

Formé à Toulouse, Diarra a déjà démontré son niveau en France. Il compte 46 matchs de Ligue 1, 42 de Ligue 2, 29 en Liga et même 8 en Europa League. Un CV interessant pour un joueur encore sous contrat avec Alavés jusqu’en 2028.

Une opportunité de marché pour les Verts

Reste à convaincre le club espagnol de prêter son joueur. L’ASSE, qui ne souhaite pas empiler les profils défensifs, étudie le dossier avec attention. Dans l’optique d’une montée, ajouter un joueur d’expérience sans recruter à prix fort pourrait représenter une belle opportunité.

D’autant que Diarra connaît bien la Ligue 2 et apporterait une densité physique bienvenue dans le sprint final. Le FC Nantes se serait également positionné.

Affaire à suivre.

Source : Africafoot