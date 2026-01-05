Après le match nul entre Le Mans FC et l’AS Saint-Étienne (0-0), Patrick Videira s’est présenté en conférence de presse avec lucidité et exigence. Sans chercher d’excuse, l’entraîneur manceau a livré une analyse mesurée d’une rencontre qu’il juge, au final, logique dans son dénouement.

D’entrée, le technicien assume le partage des points. Pour lui, aucune des deux équipes n’a véritablement volé le résultat. Le Mans aurait pu faire basculer la rencontre, Saint-Étienne également. Mais les temps forts de part et d’autre n’ont jamais été concrétisés.

Un manque de maîtrise avant la pause pour Videira

Videira reconnaît une première période correcte, mais sans réelle domination. Il pointe surtout un déficit de possession et de disponibilité, empêchant son équipe d’installer son jeu. Un regret d’autant plus fort que l’exploitation de la largeur avait été identifiée comme un axe prioritaire dans la préparation du match.

Face à une équipe stéphanoise habituée à confisquer le ballon pour mieux contrôler ses adversaires, Le Mans n’est pas parvenu à poser suffisamment le jeu pour réellement déséquilibrer les verts.

« On a manqué de temps de possession pour pouvoir aller travailler sur la largeur ».

Une seconde période plus aboutie

Après la pause, le visage manceau a toutefois changé. Patrick Videira observe une nette amélioration dans le contenu, conséquence d’ajustements visibles.

« C’était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Il y avait plus de proximité entre les lignes et plus d’agressivité sur les deuxièmes ballons ».

Cette progression a permis au Mans de poser davantage de problèmes à l’ASSE, sans pour autant trouver la faille. Conscient de la nature de ce type de rencontres, Videira rappelle que l’issue aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre.

« Ces matchs-là se jouent sur des détails ».

Entre solidité collective et frustration offensive

L’entraîneur tient néanmoins à mettre en avant un point fort. La solidité défensive. Face à l’une des attaques les plus performantes du championnat, Le Mans a su résister mais pas à s'imposer.

« On a montré pas mal de solidité. Mais évidemment, on est toujours déçus quand on ne gagne pas.

La dynamique est positive, l’ambition est assumée, et on sait que le statut a changé. »

Le coach attend désormais davantage dans les phases de possession. Conscient de la marge de progression encore existante pour son groupe notamment sur la gestion de certaines situations qui auraient mérité une meilleure exploitation.

« Il faut faire plus sur nos temps de possession, sur notre jeu de position, sur nos fixations . On a une ou deux situations où on doit faire mal à l’adversaire »

Pour autant, le discours reste fédérateur. Patrick Videira se dit fier de l’état d’esprit affiché par son groupe.

« J’étais très fier d’eux sur les valeurs et l’engagement ».

Le Mans avance, progresse et continue d’affirmer son identité. Avec la volonté de rester fidèle à ses principes, tout en gagnant en efficacité dans les zones décisives.