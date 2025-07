L’AS Saint-Étienne renforce sa cellule de recrutement avec un nom méconnu du grand public mais bien connu dans les coulisses du football européen. L’Allemand Uli Schier, recruteur au parcours aussi discret qu’efficace, va désormais mettre son expertise au service du club forézien comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité. Un profil rare, forgé sur les terrains d’Amérique du Sud et dans les arcanes du football allemand, en lien étroit avec Sven Mislintat.

C’est au Borussia Dortmund, dès 2007, que Schier se fait un nom dans le monde du scouting. Chargé de missions principalement en Amérique du Sud, il y développe un flair redoutable pour les talents bruts. On lui doit notamment la découverte de Lucas Barrios (notre photo), alors attaquant du club chilien Colo Colo, qui deviendra l’un des meilleurs buteurs de Bundesliga sous le maillot jaune et noir.

Schier travaille alors dans l’ombre, mais son nom circule dans tous les bureaux où l’on parle recrutement. Fidèle bras droit de Sven Mislintat, qu’il suit comme une ombre, il passe ensuite par Stuttgart (2019–2023), puis l’Ajax Amsterdam (janvier 2023 – avril 2024), toujours au service de son mentor.

Un réseau mondial et une méthodologie allemande

Ce qui fait la force d’Uli Schier, c’est son réseau, principalement concentré en Amérique latine, mais aussi sa rigueur d’analyse. Partout où il passe, il établit des bases de données exhaustives sur des centaines de profils. Il assiste aux matchs de jeunes, détecte les talents de post-formation et rédige des rapports ultra détaillés sur les capacités techniques, la mentalité et la projection à haut niveau des joueurs. En somme, un scout de l’ancien monde, dans un football devenu ultra-connecté.

Un atout stratégique pour l’ASSE

Son arrivée à Saint-Étienne s’inscrit dans une volonté claire du club : renforcer sa cellule de recrutement à l’international et professionnaliser davantage son approche post-formation, dans la lignée de l’arrivée récente de Guillaume Leleu. Dans un marché de plus en plus compétitif, l’ASSE entend ne plus laisser passer les pépites, et Uli Schier pourrait bien en être le garant.

L’expérience d’un homme qui a œuvré dans trois des structures les plus réputées d’Europe, dans des contextes très différents, tombe à pic pour un club stéphanois qui veut se reconstruire durablement après sa relégation.

Un recrutement discret… mais révélateur

À Dortmund, son retour au printemps dernier a fait grincer des dents : non annoncé publiquement, son come-back avait renforcé le camp Mislintat dans sa guerre d’influence avec Sebastian Kehl, directeur sportif du BVB. Les deux hommes, aux visions opposées, se disputaient alors le pouvoir sur la politique sportive du club. Schier avait alors été identifié comme un soutien indéfectible de Mislintat, au point que certains au sein du club ont vu en son retour une déclaration d’intention.

L’ASSE ne l’a pas encore officiellement présenté, mais son arrivée est une marque de sérieux et d’ambition. En recrutant Uli Schier, Saint-Étienne s’offre un œil aguerri, une expérience internationale et un réseau mondial, avec un objectif simple : retrouver, puis rester, au plus haut niveau. Et si le prochain crack repéré dans l’ombre d’un stade sud-américain portait bientôt le maillot vert, ce ne serait pas une surprise…