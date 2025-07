L’AS Saint-Étienne continue de renforcer les fondations de sa cellule de recrutement avec un nouveau renfort de poids : Freddy Ferreira. Ce recruteur au profil international a officiellement rejoint le club stéphanois en juillet 2025. Présentation...

Freddy Ferreira n’est pas un inconnu dans le monde du scouting. Cet expert portugais du recrutement a sillonné les terrains et les bases de données de l’Europe à l’Amérique du Nord depuis près de 15 ans. Il débarque à l’ASSE auréolé d’une expérience impressionnante à la fois dans le football européen et dans la MLS, l’un des marchés les plus dynamiques de ces dernières années.

Avant de rejoindre les Verts, Ferreira officiait depuis février 2024 comme lead scout de Minnesota United FC, club avec lequel il a développé un réseau solide en Amérique du Nord et en Amérique latine. Parallèlement, il avait également assuré des fonctions de senior scout au Standard de Liège et de recruteur vidéo et terrain pour FC Dallas et Austin FC, deux franchises phares du championnat américain.

Un réseau européen déjà bien implanté

En Europe, Freddy Ferreira a également œuvré pour Barnsley FC en Angleterre pendant trois saisons, où il a affiné sa capacité à dénicher des talents en post-formation. À cela s’ajoute une collaboration précieuse avec Sarpsborg 08 en Norvège, où il a couvert le scouting international du club en renforçant son réseau en Scandinavie.

Ferreira a par ailleurs une solide connaissance du marché portugais, espagnol, belge et scandinave. Des territoires stratégiques sur lesquels l’ASSE entend bien se repositionner dans les mois à venir, notamment dans sa volonté de repérer des profils à fort potentiel et accessibles financièrement.

Freddy Ferreira : Un ex-agent aux multiples deals

Avant de s’imposer comme scout reconnu, Freddy Ferreira avait déjà un pied dans le marché des transferts : il a exercé comme agent de joueurs pendant plus de 11 ans, avec plus de 80 transferts finalisés dans 14 pays. Une expérience qui lui donne une connaissance précieuse des négociations, des profils internationaux et des attentes des clubs comme des joueurs.

L’arrivée de Freddy Ferreira s’inscrit dans la stratégie ambitieuse portée par Ivan Gazidis : structurer une cellule de recrutement capable d’anticiper les tendances du marché, d’identifier des profils sous-cotés avant la concurrence, et de bâtir un effectif compétitif à moyen terme.

Associé à Guillaume Leleu ou encore Uli Schier, Freddy Ferreira apportera son œil affûté, ses rapports détaillés et son réseau tentaculaire à une ASSE en pleine reconstruction, prête à miser sur l’intelligence du recrutement plutôt que sur la précipitation.