En pleine période de mercato estival, l’AS Saint-Étienne anime les débats. Arrivées, départs, rumeurs… Voici les cinq faits marquants qu’il ne fallait pas manquer cette semaine chez les Verts.

La semaine a débuté fort du côté de l’Étrat avec l’officialisation du transfert de Chico Lamba, jeune défenseur central portugais de 21 ans. International espoir avec la Seleção, il s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Verts. L’ASSE a déboursé 6 millions d’euros, un montant qui pourrait atteindre 8 millions avec bonus, ce qui en fait le troisième transfert le plus cher de l’histoire de la Ligue 2.

Un signal fort envoyé par la direction stéphanoise, bien décidée à corriger les énormes lacunes défensives aperçues la saison passée. Doté d’un profil moderne, solide dans les duels et à l’aise balle au pied, Lamba arrive avec une vraie ambition : s’imposer comme un patron de la défense verte dès cette saison.

Aubameyang de retour à l’Étrat… mais pas pour signer

C’est une visite qui a enflammé les réseaux sociaux : Pierre-Emerick Aubameyang, idole du peuple vert, est passé à l’Étrat cette semaine. Très vite, les supporters ont rêvé d’un retour au Chaudron pour l’attaquant gabonais, aujourd’hui sous contrat avec l’OM.

Mais le but de sa venue était tout autre : il accompagnait son neveu Enzo Aubameyang, joueur né en 2008, qui passait un essai au sein du club. Une séquence symbolique, chargée d’émotion, qui a ravivé la flamme d’un possible retour dans le futur. Et si le rêve devenait un jour réalité ?

Léo Pétrot dit adieu à l’ASSE et s’envole pour l’Espagne

Page qui se tourne à l’ASSE : Léo Pétrot quitte le Forez pour s’engager avec Elche en Liga. Formé au club, revenu en 2022 pour vivre l’aventure de la remontée, le défenseur de 27 ans a publié un message empreint d’émotion sur ses réseaux.

“Ce club, je l’ai vu grandir depuis que je suis enfant. […] Mettre ce maillot, défendre ces couleurs, fouler la pelouse du Chaudron… c’était bien plus qu’un simple parcours de joueur. C’était une histoire de cœur.”

Un départ digne pour un joueur qui a su se faire aimer du peuple vert. Bonne chance Léo sous le soleil espagnol !

Stassin pousse pour partir, Ekwah cherche une porte de sortie

La situation se complique pour deux joueurs à fort potentiel : Lucas Stassin et Pierre Ekwah. Le premier, auteur d’une première saison mitigée, a réaffirmé sa volonté de départ, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri. Le joueur serait déjà tombé d’accord avec deux clubs étrangers, dont Stuttgart.

De son côté, Pierre Ekwah ne cache plus ses intentions. Malgré la levée de son option d’achat, l’ancien de Sunderland ne souhaite pas évoluer en Ligue 2. Le Bétis Séville et Stuttgart sont à l’affût, mais Barcelone, Braga et Hambourg ont aussi manifesté un intérêt. Aucun club n’a encore formulé d’offre, mais le dossier s’annonce brûlant dans les semaines à venir.

Résumé de la rencontre ASSE-Troyes

Pour son deuxième match de préparation, l’AS Saint-Étienne s’est imposée 1-0 face à Troyes dans une rencontre marquée par une rigueur défensive et une montée en puissance progressive. Eric Horneland a privilégié la prudence en début de match, avec peu d’occasions franches de part et d’autre. Après une première période fermée (0-0), les Verts ont montré plus d’intensité après la pause, notamment grâce à l’entrée en jeu de Nadir El Jamali. L’unique but du match intervient à la 64e minute : Fomba intercepte haut et sert Ben Old, qui conclut d’une frappe sous la barre. Malgré quelques frayeurs en fin de rencontre et la blessure de Bernauer, Saint-Étienne a su conserver son avantage. Cette prestation sérieuse permet aux Stéphanois d’enchaîner une deuxième victoire encourageante en préparation.