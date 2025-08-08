L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents sur place et d'aborder la situation de Paul Eymard Retranscription.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Paul Eymard est un joueur du centre de formation. Le club est en négociation avec lui pour lui offrir une prolongation de contrat (signature contrat pro en attente…). C'est vraiment notre souhait. Il est encore sous contrat pendant un an. Je pense qu'il réfléchit à la situation et un joueur de son niveau a forcément plusieurs perspectives à étudier. On en est là pour le moment.

Donc si nous devons passer du temps avec lui et le développer dans notre premier équipe, nous devons aussi qu'il développe avec nous. C'est une chose contractuelle, bien sûr, mais c'est un meilleur joueur, un meilleur garçon. J'aimerais vraiment travailler avec lui et j'espère que nous pourrons trouver une solution ensemble.

Ça fait déjà quelques mois et quelques années pour le centre qu'on travaille avec ce joueur pour le développer. Il faut aussi que lui ait envie de se développer avec nous. Aujourd'hui, il est sous contrat. On espère pouvoir étendre la durée de ce contrat et trouver une solution ensemble pour continuer à travailler."

Mercato : S'adapter à la situation

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le mercato pour un coach, c'est toujours une source de perturbation. Si ça tenait qu'à moi, je préférais que le mercato s'arrête le jour de la première journée de championnat. Mais c'est comme ça, c'est le football, il faut qu'on s'adapte."

Paul Eymard, un dossier qui tarde

Pour l'heure, les négociations sont en stand-by. Bien avancées il y a quelques mois, la situation s'est compliquée ces dernières semaines. Les dirigeants de l'ASSE ont pris le parti de placer Paul Eymard en dehors du groupe professionnel. Il s'entraine pour l'heure avec les U19 sans pouvoir jouer en compétition. Une situation qui rappelle celle de Noah Raveyre avant son départ au Milan AC. L'ASSE veut à tout prix conserver Paul Eymard et refuse de répondre aux nombreux intérêts portés sur le milieu de terrain. Pour autant, le joueur est placé à l'écart.

Un accord sera-t-il trouvé entre les deux parties ? C'est tout ce qu'on souhaite.