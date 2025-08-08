Arrivé dans la foulée d’Ebenezer Annan, le jeune latéral serbe Strahinja Stojković va s'engager avec l’ASSE pour un montant avoisinant les 2,4 M€. C'est en tout cas ce qu'affirme le célèbre média serbe, Mozzart Sport. Un investissement important pour un joueur de 18 ans encore méconnu du grand public.

Saint-Étienne continue d’explorer des marchés à fort potentiel. Et cette fois, c’est en Serbie que les Verts ont trouvé leur bonheur. Deux jours après l’officialisation du transfert d’Ebenezer Annan, c’est Strahinja Stojković qui devrait prendre la direction du Forez. Le latéral droit de 18 ans doit débarquer de l’Étoile Rouge de Belgrade, contre un chèque de 2,4 M€, auquel pourraient s’ajouter 1,6 M€ de bonus.

L'Étoile Rouge a conservé 10 % à la revente, preuve que le club serbe croit lui aussi en son potentiel.

Une opération gagnant-gagnant pour l'Etoile Rouge

Avec les ventes d’Annan (2 M€), Stojković (2,4 M€ hors bonus), l’Étoile Rouge a déjà engrangé près de 4,4M€ cet été en provenance de l'ASSE.

Stojković, lui, n’a disputé que six matchs avec l’équipe première, délivrant deux passes décisives. Un bilan modeste, mais suffisant pour séduire l’ASSE, qui y voit un joueur explosif, technique et capable de s’adapter rapidement à la Ligue 2.

L’avenir dira si ce pari est gagnant, mais la cellule de recrutement stéphanoise confirme qu’elle sait désormais rivaliser avec des clubs mieux classés grâce à une stratégie internationale et structurée. En deux jours, deux latéraux formés à Belgrade sont ainsi venus densifier les ailes de la défense, secteur prioritaire identifié dès la fin de saison dernière. Brighton était notamment particulièrement intéressé par Stojković.

L'ASSE continue son internationalisation

En recrutant deux éléments prometteurs de l’Étoile Rouge, Saint-Étienne montre qu’il ne se contente plus du marché français. Ce changement d’approche est également à mettre en lien avec le renforcement massif de la cellule de scouting, désormais composée de cinq recruteurs passés par des clubs comme l’Ajax, Porto, Brentford ou Dortmund.

Avec cette nouvelle philosophie, l’ASSE espère bâtir une équipe compétitive à court terme tout en préparant déjà l’avenir. Et si les résultats suivent, la Ligue 1 pourrait redevenir une réalité dès la saison prochaine. Mais pour cela, il faudra gagner le droit de remonter sur le terrain.

Source : Mozzart Sport