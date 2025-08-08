Consultant emblématique de beIN Sports, Robert Malm voit l’AS Saint-Étienne comme l’un des grands favoris de la saison. Mais pour l’ancien attaquant, le chemin vers la montée s’annonce semé d’embûches.

L’ASSE dans la peau du favori

À quelques heures du coup d’envoi de la saison à Laval, Robert Malm a livré son regard sur la Ligue 2 et les ambitions stéphanoises dans Le Progrès. Pour l’ancien buteur, pas de doute : « Bien sûr » que l’ASSE est un candidat sérieux à la montée. Mais il nuance : « Maintenant, tout va se passer sur le terrain, et c’est autre chose. Beaucoup de garçons étaient là pour la montée il y a deux ans, ils savent par quoi ils sont passés. L’effectif me semble beaucoup plus armé, mais l’ASSE sera attendue tous les week-ends. »

L’expérience accumulée et le recrutement ciblé font des Verts une formation redoutée dans une Ligue 2 qui s’annonce plus ouverte que jamais.

Patience et régularité, les clés du succès en Ligue 2

Robert Malm insiste sur les ingrédients nécessaires pour viser la Ligue 1 : « Il faut prendre exemple sur Lorient la saison passée : être constant, ne pas perdre à domicile et faire des coups à l’extérieur. » Il met aussi en garde contre une évolution du championnat : « Ce n’est plus seulement des duels. Il y a une vraie volonté de jeu. Dunkerque, par exemple, n’avait pas des golgoths mais des joueurs qui puaient le foot. »

Face à des équipes regroupées, la patience sera une vertu : « Tu peux jouer même contre un bloc bas. Lorient marquait souvent en fin de match, après avoir usé l’adversaire. »

Des adversaires solides et un calendrier piégeux

Pour Malm, la Ligue 2 comptera plusieurs autres candidats : « Reims, Montpellier, évidemment, mais aussi Guingamp ou Dunkerque. Et il y aura sans doute une surprise. » Concernant le premier match à Laval, il prévient : « Ce n’est pas un cadeau. Laval sort de deux tops 10. Mais il n’y aura rien de dramatique en cas de faux départ. »

Et de conclure sur le mercato : « L’ASSE a encore un mois pour compléter son effectif… à condition de ne pas perdre de joueurs. »