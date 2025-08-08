Alors que l’AS Saint-Étienne ambitionne un retour express en Ligue 1, le club forézien devra composer avec une Ligue 2 toujours privée d’assistance vidéo à l’arbitrage. Rappel avant l'ouverture de la Ligue 2.

La VAR toujours absente en Ligue 2

Malgré les espoirs suscités par les discussions récentes autour d’une extension de la VAR, la Ligue de Football Professionnel a tranché ces dernières semaines : aucune assistance vidéo ne sera utilisée en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Un choix motivé par des raisons budgétaires, alors que le coût de généralisation de la technologie reste jugé trop élevé pour les clubs de deuxième division.

Une décision mal vécue

Un choix regrettable et injuste pour les clubs de L2 qui ne bénéficie pas des mêmes conditions que les clubs de l'élite. L’annonce avait fait grincer des dents les dirigeants et entraineurs de Ligue 2. Alors que chaque point comptera, les différentes équipes de L2 ne pourront pas compter sur la vidéo pour corriger d’éventuelles erreurs d’arbitrage.

Pas de VAR, pas de filet de sécurité : une main oubliée, un but refusé à tort ou un penalty non sifflé pourraient bien peser lourd dans un championnat toujours plus disputé.

Un championnat à deux vitesses

Ce maintien du statu quo souligne une nouvelle fois la fracture technologique entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Depuis 2018, l’élite bénéficie de la VAR, pendant que l’antichambre du football professionnel reste à la traîne. Une différence d’équipement qui soulève forcément une question sur l’équité sportive entre clubs pros.

Un entraîneur de Ligue 2, resté anonyme, résumait bien le sentiment général à l'annonce de cette anomalie : « Un outil de justice ne devrait pas être réservé aux clubs les plus riches. » Pour l’ASSE, ce sera donc sans filet. Et avec la ferme intention de ne laisser aucune décision arbitrale détourner l’objectif prioritaire : remonter.