Le jeune arrière droit serbe Strahinja Stojković serait sur le point de s'engager avec l'ASSE. L’Étoile Rouge de Belgrade est sur le point de conclure un transfert estimé à 4 millions d’euros ! A confirmer.

Un joli coup en préparation pour l'ASSE ?

L’AS Saint-Étienne poursuit sa politique de recrutement ambitieuse et tournée vers l’avenir. Selon les informations de Meridian Sport, le jeune international U19 serbe Strahinja Stojković est en passe de rejoindre le Forez. Âgé de seulement 18 ans, cet arrière droit prometteur évolue à l’Étoile Rouge de Belgrade, où il s’est illustré au sein du centre de formation, avant de gratter quelques minutes avec l’équipe première.

Formé aux côtés de Kosta Nedeljković et Ognjen Mimović — autre joueur surveillé par Sainté — Stojković a disputé six matchs avec les pros et délivré deux passes décisives, démontrant des qualités offensives intéressantes.

Un transfert estimé à 4 millions d’euros !

La transaction semble bien avancée à en croire les médias serbes. Le club serbe devrait toucher 2,3 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus portant le montant total à 4 millions d’euros. Une somme significative pour un joueur encore en développement, mais qui témoigne de la confiance accordée par Kilmer Sports au marché des jeunes talents européens.

Convoité par Brighton et le Bayer Leverkusen, Stojković aurait finalement choisi l’ASSE, séduite par son profil offensif et sa capacité à répéter les efforts dans son couloir droit.

Une signature dans les prochains jours ?

Il ne resterait que quelques détails à régler, notamment la visite médicale et les modalités contractuelles, pour que l’arrivée du jeune serbe soit officialisée. Impossible pour nous de confirmer l'opération pour l'heure. Si tout se passe comme prévu, Stojković pourrait poser ses valises dans le Forez dans les tout prochains jours. Reste à savoir s’il sera inscrit à temps pour figurer dans le groupe face à Laval, en cas de signature effective.

Source : Meridian Sport

EDIT : L'Equipe précise : "Les discussions entre les deux clubs le sont également, à tel point que certaines sources internes se montraient très optimistes sur une finalisation du dossier dans les prochains jours. Les détails financiers n'ont pas exactement filtré mais Saint-Etienne pourrait débourser jusqu'à 5 M€ pour faire venir le défenseur."