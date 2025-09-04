Arrivé tout juste en Turquie, Benjamin Bouchouari s’est exprimé pour la première fois devant les médias locaux. Enthousiaste, celui qui devrait désormais être un ex-Stéphanois a partagé ses premières impressions sur son transfert imminent vers Trabzonspor.

Benjamin Bouchouari n’est pas passé inaperçu à son arrivée en Turquie. Accueilli avec ferveur par les supporters de Trabzonspor, le milieu marocain a immédiatement été plongé dans l’ambiance locale. Il a répondu aux journalistes, sans cacher son enthousiasme :

"Je suis très heureux d'avoir reçu une offre de Trabzonspor, l'un des plus grands clubs de Turquie. Trabzonspor est venu en début de mercato pour négocier. Ils m'ont présenté leur plan qui était intéressant. C'est un honneur pour moi. Je suis fier d'être ici."

Une déclaration pleine de respect pour son nouveau club, tout en confirmant que l’opération était préparée depuis plusieurs semaines. Bouchouari a également tenu à rassurer sur son état physique après une saison marquée par des douleurs récurrentes.

Bouchouari rassure sur sa blessure

"Par rapport à ma blessure, je me sens beaucoup mieux. Je vais reprendre très rapidement les entraînements." Des mots qui devraient rassurer les supporters de Trabzonspor, impatients de voir leur nouvelle recrue fouler les pelouses de Süper Lig. Connu pour son style de jeu dynamique, Bouchouari a d’ailleurs donné un avant-goût de ce qu’il compte apporter à sa nouvelle équipe : "Je suis un joueur qui joue toujours vers l'avant. Je suis un milieu de terrain très actif. Ils vont me kiffer !"

Un message clair, à l’image du joueur : direct et ambitieux.

Une adaptation déjà en marche

Bouchouari n’a pas débarqué à l’aveugle en Turquie. Très curieux du championnat et de son nouveau club, il a suivi de près le projet proposé par Trabzonspor tout au long du mercato : "C'est un championnat que je suis car il y a des grands clubs. J'ai suivi Trabzonspor pendant le mercato. Je sais comment ils jouent. Je vois comment est le championnat. Ce sera à moi de m'adapter."

À 23 ans, le joueur formé au Roda JC puis révélé à l’AS Saint-Étienne s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Son transfert, qui devrait être officialisé dans les prochaines heures, marque la fin d’une belle aventure dans le Forez… et le début d’une nouvelle en Süper Lig, sous les couleurs d’un club habitué aux joutes européennes.

