Après leur succès contre Dijon (1-0) en milieu de semaine, les Vertes poursuivaient leur préparation estivale avec une nouvelle rencontre ce samedi face à Thonon. Objectif : confirmer les progrès entrevus et donner du temps de jeu à l’ensemble du groupe avant le début du championnat.

Depuis le retour à l’entraînement le 21 juillet, l’ASSE avance pas à pas dans sa préparation. Avec dix recrues venues renforcer toutes les lignes, le staff de Sébastien Joseph dispose désormais d’un effectif plus riche et compétitif. Les premiers matches amicaux avaient déjà montré des signes encourageants : victoire contre le Servette (2-0), nul solide face au Standard de Liège (1-1), puis succès convaincant face à Dijon (1-0).

Face à Thonon, les Stéphanoises avaient l’occasion d’enchaîner et de continuer à affiner leur organisation collective.

Le XI de départ des Vertes face au Grand Genève FC ! TEGGASSE, coup d'envoi dans 30 minutes !

Un test grandeur nature contre Thonon pour l'ASSE

Les joueuses locales ont mieux entamé le match que l’ASSE en ouvrant le score dès la 6ᵉ minute de jeu. Mais, comme à leur habitude, les Vertes n’ont rien lâché. Une belle action initiée par Déborah Bien-Aimé, Adèle Connesson, Sarah Cambot et Kélie Johnson n’est pas allée au bout. Un centre venu de la gauche trouve Nadjma Ali Nadjim, qui remise vers Adèle Connesson. La jeune joueuse de l’ASSE n’a cependant pas conclu. Sébastien Joseph en profite alors pour effectuer son premier changement : Welma Fon et Rachel Corboz font leur entrée. Quelques minutes plus tard, Rachel Corboz trouve la barre transversale.

Dès l’entame de la seconde mi-temps, de nouveaux changements sont opérés. Faustine Bataillard et Ina Kristofferson font leur apparition. À l’heure de jeu, Marion Romanelli entre en jeu. Deux minutes plus tard, Rachel Corboz inscrit un corner direct ! L’ASSE revient dans la partie. D’autres changements suivent, avec l’entrée en jeu de Sofie Hornemann, puis celles d’Adèle Connesson, Sarah Cambot et Chloé Tapia.

La rencontre se termine sur un match nul, 1-1.

90e+5 : Fin du match. Face à une équipe de Thonon-Évian solide, les Vertes n'ont pas réussi à faire la différence en seconde période, malgré l'égalisation signée Rachel Corboz. 🟣 1-1 💚 TEGGASSE

