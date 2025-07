L'AS Saint-Étienne continue de se structurer dans l'ombre du terrain, et parmi les mouvements internes, l’arrivée de Guillaume Leleu en tant que recruteur spécialisé sur la post-formation. Portrait d’un passionné de détection aux compétences multiples.

Diplômé de l’AMOS Sport Business School à Lille et Paris, Guillaume Leleu a bâti son parcours professionnel autour du football et de la détection. Originaire de Reims, il a multiplié les expériences depuis plus de 10 ans, avec des postes d'éducateur sportif, d'observateur, de recruteurs et de chargé de mission dans des structures comme Urban Soccer, Sport Interactive ou encore la FFF.

Mais c’est en rejoignant le LOSC en 2017 que Leleu franchit un cap. Pendant sept années, il intègre la cellule de recrutement du club nordiste, se forgeant une réputation discrète mais solide. Sa mission principale : observer et identifier les talents pré/post-formation pour alimenter le centre de formation lillois, reconnu pour son excellence. Depuis mars 2024, il officiait au sein de Brentford FC (Premier League). De quoi confirmer sa montée en compétences et son adaptabilité à des environnements exigeants.

Guillaume Leleu : Un scout expérimenté

Leleu rejoint aujourd’hui l’ASSE dans un rôle-clé : celui de scout sur la post-formation. Ce segment précis du recrutement concerne les joueurs âgés de 18 à 21 ans, souvent à la sortie de leur centre de formation et en quête d’une première véritable exposition professionnelle. C’est une période charnière où les erreurs de casting sont fréquentes, mais où les réussites peuvent être gagnantes pour un club comme l'ASSE qui compte dénicher les jeunes talents.

Dans ce cadre, Guillaume Leleu mettra à profit son réseau et sa fine connaissance des joueurs de niveau post-formation, afin d’identifier des profils susceptibles de se révéler sous le maillot vert. En lien étroit avec le staff technique et la cellule recrutement, il aura pour mission de proposer des pistes pertinentes, parfois à l’international, parfois issues des divisions inférieures, pour renforcer l’équipe à moyen terme.

Une stratégie ambitieuse et assumée

L’arrivée de Guillaume Leleu s’inscrit dans une volonté claire de la part de l’ASSE : renforcer sa compétence en post-formation et miser sur un modèle de valorisation des jeunes talents. Cette politique, adoptée par des clubs comme Monaco ou Dortmund, permet de conjuguer la performance sportive et les retombées économiques.

Avec des profils comme Djylian N’Guessan ou Paul Eymard déjà mis en lumière, l’ASSE affiche son ambition : repérer, polir et révéler des diamants bruts. Guillaume Leleu, à 34 ans, arrive donc au bon moment pour participer à cette métamorphose silencieuse mais ambitieuse du club forézien.