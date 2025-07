Le milieu offensif Karim Cissé, formé à l’ASSE et international guinéen, traverse une période délicate. Après un prêt peu concluant à Annecy et une nouvelle blessure, son avenir dans le Forez est plus flou que jamais. Absent avec les pros et la réserve, qu'en est-il de sa situation ?

Dans la foulée de la signature de son contrat professionnel, la saison 2023-2024 avait pourtant bien commencé pour Karim Cissé, né en 2004, qui s'était illustré par ses qualités de percussion et sa vivacité lors de la préparation estivale sous les ordres de Laurent Batlles. Son profil de milieu offensif virevoltant avait suscité l’enthousiasme des supporters, au point de lui offrir ses premières minutes chez les professionnels. Malheureusement, la suite a été plus compliquée : des performances irrégulières, quelques pépins physiques, et une difficulté à s’imposer dans la rotation ligérienne.

Pour l'aider à franchir un cap, l’AS Saint-Étienne décide alors de l’envoyer en prêt à Annecy après sa montée en Ligue 1. L’objectif est clair : engranger du temps de jeu en Ligue 2, dans un club réputé pour sa capacité à faire progresser les jeunes. Mais le pari ne portera pas ses fruits. Karim Cissé ne dispute que 12 matchs pour un total de 278 minutes, sans parvenir à convaincre véritablement. Un passage en demi-teinte, complété par quelques apparitions en Coupe de France, qui laisse un goût d’inachevé.

Karim Cissé blessé et absent à la reprise avec les Verts

De retour à Saint-Étienne cet été, Karim Cissé est officiellement dans sa dernière année de contrat avec les Verts. Pourtant, il n’est ni présent à la reprise du groupe professionnel, ni avec la réserve, ce qui a alimenté de nombreuses interrogations parmi les suiveurs de l’ASSE. La raison est désormais connue : le jeune Guinéen est blessé, une blessure sérieuse qui devrait l’éloigner des terrains pour plusieurs mois.

Cette indisponibilité pourrait compromettre évidemment un éventuel transfert lors de ce mercato estival. Sauf surprise, Cissé devrait donc rester dans le Forez jusqu’à l’hiver au moins, avec pour objectif de retrouver la forme et, peut-être, regagner une place dans le groupe de Sylvain Gibert.

Une fin de contrat qui interroge sur l’avenir stéphanois du joueur

Avec une échéance contractuelle en juin 2026, Karim Cissé vit une période charnière de sa jeune carrière. L’ASSE, désormais en Ligue 2, a renforcé son effectif pour affronter les exigences pour retrouver l’élite. Le milieu offensif devra cravacher pour retrouver une place, lui qui avait suscité de nombreux espoirs en 2023.

À moins qu’une issue soit trouvé d’ici janvier, l’international guinéen pourrait vivre ses derniers mois dans le Forez dans l’ombre. Son talent ne fait aucun doute, mais les blessures et le manque de constance ont ralenti sa progression. L’avenir de Karim Cissé reste incertain, entre volonté de rebond et difficulté à convaincre pleinement les décideurs stéphanois.