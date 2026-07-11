Pour son tout premier galop d'essai de la préparation estivale, l'AS Saint-Étienne a concédé le match nul face aux Suisses du FC Biel-Bienne (2-2) à Andrézieux. Au-delà du score, c'est la prise de parole du nouvel entraîneur forézien, Ian Cathro, qui fixe le cap de la saison.

Avec deux équipes totalement distinctes alignées lors de chaque période, l'ASSE a alterné le bon et le moins bon. Les buts de Joshua Duffus (8e) et du jeune Enzo Mayilla (46e) n'ont pas suffi à sécuriser la victoire face au pensionnaire de troisième division suisse. Mais l'essentiel était ailleurs pour le technicien écossais.

"Ce premier match comme une séance d'entraînement"

Ian Cathro refuse de tirer des conclusions hâtives après seulement dix jours passés sur les terrains de L'Étrat. Face à la presse, le coach de l'ASSE a tout de suite replacé ce rendez-vous dans son contexte physique :

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« Ça ne fait qu’une semaine qu’on est de retour sur les terrains et on a beaucoup travaillé alors les joueurs étaient un peu fatigués, mais je vois ce premier match de préparation comme une séance d’entraînement. La semaine prochaine, je considérerai le match de préparation un peu moins comme une séance et un peu plus comme un match ; et, plus on avancera dans la préparation, plus je regarderai ces matches comme de vraies rencontres. »

Le technicien stéphanois a d'ailleurs une idée très précise de sa montée en puissance, fixant déjà un objectif clair pour la fin de l'été : « On aimerait aborder le dernier test, contre Glasgow, comme un match de championnat. »

Une identité de jeu déjà bien définie pour l'ASSE

Si les supporters de l'ASSE ont pu observer différentes animations tactiques durant les 90 minutes, Ian Cathro ne s'arrête pas aux chiffres et aux schémas. Le successeur de Philippe Montanier veut avant tout inculquer des principes forts et une mentalité conquérante à son groupe :

« Peu importe la configuration dans laquelle on a joué ce soir. Ce qui est important, c’est qu’on a une idée claire de la façon dont on veut jouer. On veut être une équipe qui défend bien quand elle n’a pas le ballon et qui est agressive lorsqu'elle a la possession. »

Une agressivité que les jeunes joueurs de l'ASSE ont parfois eu du mal à maintenir en seconde période, concédant deux buts par Dzonlagic (54e, sp) puis Beltran (72e) sous le coup de la fatigue accumulée. « Je ne pense pas avoir appris grand-chose sur cette rencontre, j’ai beaucoup plus appris cette semaine à l’entraînement », a tempéré le coach.

Julien Le Cardinal nommé capitaine officiel des Verts !

C'est la grande information majeure de cette rencontre d'Andrézieux. En confiant le brassard à Julien Le Cardinal durant les 45 premières minutes, Ian Cathro a officialisé la hiérarchie de son vestiaire. Pour l'exercice à venir, le cpaitaine de l'ASSE sera un défenseur. Au détriment de Gautier Larsonneur :

« On est en train de construire un groupe, une équipe et ce groupe a besoin de leaders. On a décidé que Julien Le Cardinal sera le capitaine de notre équipe et Gautier Larsonneur sera un de ses leaders. Personnellement, je préfère avoir mon capitaine dans le cœur du jeu plutôt que dans les buts, mais Gautier reste un leader et un joueur important de cette équipe. »

Le décor est planté. Le groupe de l'ASSE va désormais retrouver les terrains dès lundi pour attaquer une deuxième semaine qui s'annonce très éprouvante sur le plan athlétique, avant un deuxième test prévu samedi prochain face au Servette Genève.