L'ASSE revient d'une semaine de stage à Divonne-les-Bains qui s'est achevée par un succès 4-3 contre Venise. La série de matchs de préparation étant désormais terminée, les Verts peuvent se concentrer sur leur dernière semaine d'entraînement avant la reprise du championnat. Un renfort précieux a d'ailleurs intégré le groupe de Ian Cathro aujourd'hui.

Plusieurs joueurs n'ont pas pu prendre part à la préparation estivale avec le reste de l'effectif. Chico Lamba, Marten-Chris Paalberg, Nadir El Jamali, Paul Eymard, Djylian N'Guessan : la liste est longue. Mais l'absence la plus préjudiciable ces derniers mois a probablement été celle de Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain israélien revient d'une longue blessure mais semble enfin apercevoir le bout du tunnel.

Mahmoud Jaber à l'entraînement collectif avec l'ASSE

Touché aux adducteurs fin janvier 2026, Mahmoud Jaber avait effectué son retour à la compétition en avril dernier. Mais voilà, après une entrée en jeu de 36 minutes contre Dunkerque, il avait rechuté la semaine suivante à Bastia. Opéré afin de régler définitivement cette gêne, il n'avait pas retouché le ballon avec ses coéquipiers depuis plusieurs mois.

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C'est désormais chose faite, comme en témoignent les photos publiées aujourd'hui par le club sur ses réseaux sociaux (voir ci-dessous). Mahmoud Jaber a effectivement repris l'entraînement collectif avec les Verts, à quatre jours de la reprise de la Ligue 2 et du déplacement à Sochaux. Reste désormais à savoir quand l'ancien du Maccabi Haïfa pourra disputer ses premières minutes sous les ordres de Ian Cathro. On imagine que l'idée ne sera pas de précipiter les choses. Un retour sur les pelouses devrait toutefois être possible courant août.

L'intégration de Mahmoud Jaber à l'effectif constitue en tout cas une excellente nouvelle. Avec seulement trois milieux de terrain à sa disposition (Aaron Csongvai, Maxime Bernauer, Luan Gadegbeku), l'entraîneur écossais comptera prochainement une arme supplémentaire. D'autant plus que le profil du "Tracteur", davantage capable de se projeter, n'est pas déjà présent au sein du groupe.

Crédit photo : asse.fr