Lucas Stassin voit une nouvelle piste s’envoler. Strasbourg et le RB Leipzig ont trouvé un accord pour le prêt de Conrad Harder. L’attaquant danois doit passer sa visite médicale ce dimanche. À 56 heures de la fin du mercato, les représentants du Stéphanois vont devoir accélérer pour lui trouver une porte de sortie.

Le mercato entre dans sa dernière ligne droite et les options se réduisent pour Lucas Stassin. L’attaquant belge de l’ASSE était notamment courtisé par Strasbourg. Une piste qui pouvait offrir une solution intéressante au joueur, mais le club alsacien a finalement fait un autre choix.

Strasbourg choisit Conrad Harder

Strasbourg a donc décidé de miser sur Conrad Harder. Un accord a été trouvé avec le RB Leipzig pour le prêt de l’attaquant danois. Le joueur est attendu aujourd’hui afin de passer sa visite médicale avant de finaliser son arrivée en Alsace.

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Cette décision ferme ainsi une porte pour Lucas Stassin. Le Stéphanois était suivi par Strasbourg, mais le club alsacien a finalement privilégié le profil de l’international danois.

Pour Stassin, le timing est forcément délicat. À quelques jours de la fermeture du mercato, chaque piste compte. Et celle de Strasbourg constituait une option concrète pour permettre à l’attaquant belge de relancer sa situation.

Le choix de Strasbourg est désormais acté. Les représentants de Lucas Stassin doivent donc se tourner vers d’autres solutions.

Lucas Stassin doit trouver une issue

Cette nouvelle piste qui disparaît intervient alors que le temps presse pour l’attaquant stéphanois. Il ne reste que 56 heures avant la fin du mercato. Une période particulièrement courte pour avancer sur une opération et trouver un accord avec un nouveau club.

Les représentants de Lucas Stassin restent toutefois à l’affût. Leur objectif est désormais clair : identifier une porte de sortie rapidement pour permettre au joueur de changer d’air avant la fermeture du marché.

Le contexte impose donc une accélération des discussions. Plusieurs paramètres devront être réunis pour qu’une opération puisse aboutir dans les temps. Le joueur devra également trouver un projet correspondant à ses attentes.

Pour l’ASSE comme pour Lucas Stassin, les dernières heures du mercato pourraient donc être particulièrement animées. La piste strasbourgeoise est désormais à oublier, mais elle ne constitue pas la seule possibilité pour l’attaquant belge.

Les dernières heures seront décisives

Les 48 dernières heures du mercato s’annoncent donc intenses pour l’attaquant belge. Ses représentants vont devoir multiplier les contacts et surveiller les opportunités susceptibles de se présenter dans la dernière ligne droite.

Une chose est certaine : Strasbourg ne sera pas la prochaine destination de Lucas Stassin. Pour le Stéphanois, il faut désormais rebondir rapidement et trouver une nouvelle piste avant que le marché ne ferme définitivement.