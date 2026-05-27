Gautier Larsonneur (5)

Le gardien stéphanois a passé une soirée relativement calme malgré plusieurs situations niçoises. Peu sollicité sur des frappes cadrées, il a surtout rassuré par ses sorties et sa gestion du jeu aérien. Sa défense a bien protégé sa surface et lui a permis de vivre un match sans véritable arrêt décisif à réaliser. Concentré jusqu’au bout, il a répondu présent dans les rares moments de tension. Une prestation sérieuse mais sans éclat particulier.

Maxime Bernauer (7)

Très solide dans l’axe, Bernauer a livré une prestation de patron défensif. Il a souvent pris le dessus dans les duels et s’est montré précieux dans l’anticipation. Sa lecture du jeu a permis de couper plusieurs transitions niçoises dangereuses. Il a également tenté d’apporter offensivement, notamment avec cette frappe lointaine en seconde période. Dans l’intensité et l’impact, il a répondu présent du début à la fin.

Julien Le Cardinal (7)

Le Cardinal a confirmé son importance dans cette défense stéphanoise. Autoritaire dans les airs, propre dans ses interventions et très calme dans les relances, il a parfaitement tenu son rang face aux attaquants niçois. Son placement a souvent permis à l’ASSE de rester compacte malgré les temps forts adverses. Il a également montré beaucoup de personnalité dans les duels physiques. Une prestation très rassurante avant le retour.

Dennis Appiah (5)

Positionné dans un rôle plus prudent, Appiah a surtout cherché à sécuriser un couloir gauche auquel il n'est pas habitué. Défensivement, il a répondu présent dans les efforts et les replis. Offensivement en revanche, il a manqué de précision dans ses centres et ses dernières transmissions. Il a tout de même participé à l’équilibre collectif dans une rencontre très fermée. Remplacé à l’heure de jeu après un match sérieux mais discret.

Kevin Pedro (5)

Pedro a beaucoup donné dans son couloir avec une activité importante dans les efforts défensifs. Il a tenté d’apporter du soutien mais sans parvenir à réellement déséquilibrer Nice, du fait notamment de quelques mauvais choix ou approximations techniques. Solide dans les duels, il a parfois souffert face aux déplacements niçois entre les lignes. Son engagement et son agressivité ont toutefois permis aux Verts de rester compétitifs dans l’intensité. Une prestation correcte sans être décisive.

Abdoulaye Kanté (6)

Le milieu stéphanois a livré un match de combat. Très présent dans les duels et agressif à la récupération, il a souvent cassé les offensives niçoises au milieu de terrain. Son avertissement en seconde période illustre cette volonté de mettre de l’impact. Avec le ballon, il a parfois manqué de précision mais son activité a été précieuse pour maintenir le bloc équipe compact. Un match solide dans un contexte tendu.

⭐ Luan Gadegbeku (7)

Le meilleur Stéphanois sur la pelouse. Très actif dans l’entrejeu, Gadegbeku a constamment apporté de l’énergie et de la verticalité au jeu stéphanois. C’est lui qui provoque le coup franc ayant amené l’intervention de la VAR en première période. Dans les duels, il a énormément pesé et son volume de course a fait souffrir les Niçois. Il a aussi permis à l’ASSE de mieux ressortir le ballon dans les temps forts du second acte. Une prestation pleine de maturité et d’intensité.

Zuriko Davitashvili (4)

Le Géorgien a tenté de provoquer mais il est resté trop imprécis dans ses choix. Très remuant en début de rencontre, il a ensuite eu plus de mal à faire des différences face au bloc niçois. Ses coups de pied arrêtés n’ont pas apporté le danger espéré malgré plusieurs corners intéressants. Il a tout de même essayé de prendre ses responsabilités offensivement, notamment avec une frappe dangereuse en seconde période. Une activité réelle mais trop peu d’efficacité.

Lucas Stassin (4)

Très généreux dans les efforts, Stassin a beaucoup travaillé pour l’équipe sans être réellement servi dans de bonnes conditions. Il a livré plusieurs duels physiques intéressants face à la défense niçoise mais a manqué de situations exploitables dans la surface. Son pressing a parfois gêné la relance adverse et son activité a été importante dans le premier rideau défensif. Offensivement en revanche, il n’a jamais réellement pu peser sur la rencontre. Une soirée frustrante pour l’attaquant belge.

Augustine Boakye (5)

Boakye a alterné le bon et le moins bon dans cette rencontre. Très disponible entre les lignes, il a tenté d’apporter de la fluidité au jeu stéphanois. Il passe tout près d’ouvrir le score avec cette reprise puissante juste au-dessus après l’heure de jeu. Son activité a posé quelques problèmes à Nice, même s’il a parfois disparu par séquences. Une prestation intéressante malgré un manque de justesse dans le dernier geste.

Irvin Cardona (4)

Cardona a beaucoup couru mais n’a jamais réussi à réellement faire basculer la rencontre. Dès le début du match, il gâche une situation de contre en choisissant la frappe plutôt que le centre. Il a ensuite eu du mal à exister face à une défense niçoise bien en place. Son implication défensive reste irréprochable mais offensivement, il a manqué de précision et d’inspiration. Remplacé après une prestation globalement décevante.

👔 Philippe Montanier (5)

Philippe Montanier avait surtout pour mission de maintenir son équipe en vie avant le retour à Nice. Son équipe a affiché beaucoup de discipline défensive et une vraie solidarité dans les efforts. En revanche, l’ASSE a encore montré des limites offensives avec trop peu de situations franches créées. Les changements ont apporté un peu plus d’énergie dans le dernier quart d’heure sans faire sauter le verrou niçois. Tout reste ouvert avant le match retour à l’Allianz Riviera.