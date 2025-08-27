L'ASSE s'est montrée comme l'écurie la plus active sur le marché des transferts cet été en Ligue 2. La majeur partie des autres clubs ont du composer avec un contexte économique compliqué. Point sur les transferts déjà enregistrés.
Tableau des transferts - Ligue 2, été 2025-2026
Amiens
arrivées
Appiah Arvin (Almeria)(p.)
Averlant Teddy (Boulogne-sur-Mer)
Bernardoni Paul (Yverdon)-
Ikia Dimi Yvan (Bordeaux)(r.p.)
Lô Aboubacar (Metz)(f.c.)
Louis Coleen (Paris FC B)(f.c.)
Mlakar Jan (Pise)(p.)
Touho Mathis (Foggia)(r.p.)
départs
Aït-Boudlal Abdelhamid (Rennes)(r.p.)
Barry Abdourahmane (Paris 13 Atletico)(f.c.)
Corchia Sébastien (Cannes)(f.c.)
El Idrissi Mohamed Amine (Paris-SG B)(f.c.)
Gurtner Régis (Lens)(f.c.)
Jaouab Mohamed (Rennes)(r.p.)
Mafouta Louis (Guingamp)-
Mbaye Malick (Metz)(r.p.)
Rongier Matthieu (sans club)(f.c.)
Tincres Joan (Monaco B)(r.p.)
Tutuana Brunnel (Nancy)(f.c.)
Vita Rémy (Fortuna Sittard)(r.p.)
Annecy
arrivées
Gonzalez Matéo (Troyes)(f.c.)
Hbouch Abdel (Boulogne-sur-Mer)(f.c.)
Makutungu Cédric (Dijon).10 M€
Ntamack Samuel (SC Lokeren)(r.p.)
Rambaud Thibault (Boulogne-sur-Mer)(f.c.)
Veillon Mattéo (Montlouis)(f.c.)
départs
Bane Sidi (Lens)(r.p.)
Bermont Anthony (Lens B)(r.p.)
Cissé Karim (Saint-Étienne)(r.p.)
Dago Trevis (Lille)(r.p.)
Demoncy Yohan (Reims)(f.c.)
Djoco Kapitbafan (Sochaux)-
Ganiou Pierre-Ismaëlo (Padoue)(r.p.)
Malbec Tidiane (sans club)(f.c.)
Ntamack Samuel (Huesca).10 M€
Ntignee Goteh (Cavalry FC)(f.c.)
Soukouna Hamjatou (sans club)(f.c.)
Bastia
arrivées
Aiki Ayman (Saint-Étienne)(t.d.)
Gueho Loup Diwan (Lechia Gdansk)(r.p.)
Guevara Juan (Fortaleza Bogota)(p.o.a.)
Karamoko Issiaka (Paris 13 Atletico)(f.c.)
Loubatières Matéo (Istres)(r.p.)
Okou Yllan (Hellas Vérone)(r.p.)
Olmeta Lisandru (Lille)(p.)
Rodrigues Clément (Barnsley)(r.p.)
Sebas Jérémy (Strasbourg)(t.d.)
départs
Boumaaoui Mohamed (Bourg-en-Bresse)(p.)
Cissé Lamine (Stoke)2.00 M€
Donat Noa (Paris 13 Atletico)(f.c.)
Inao Oulaï Christ (Trabzonspor)5.50 M€
Maggiotti Julien (Laval)(f.c.)
Maisonnial Anthony (sans club)(f.c.)
Mazikou Steevy (Avranches)(f.c.)
Okou Yllan (La Louvière)(f.c.)
Rodrigues Clément (Orléans)(p.)
Tavares Dylan (Sochaux)(f.c.)
Boulogne-sur-Mer
arrivées
Binet Nolan (Istres)(f.c.)
El Farissi Amine (Hyères)(f.c.)
Fatar Noah (Sochaux)(f.c.)
Koné Zanga (Paris-SG B)(f.c.)
Koné Ibrahim (Dunkerque)(f.c.)
Mpembele Boula Exaucé (Lorient B)(f.c.)
Platret Aurélien (Monaco B)(f.c.)
Raillot Lilian (Metz B)-
Siliadin Louis (Rumilly Vallières)(f.c.)
départs
Averlant Teddy (Amiens)
Baala Abdelwahab (sans club)(f.c.)
Busin Alexis (sans club)(f.c.)
Cal Corentin (Croix)(f.c.)
Dabo Elhadj (sans club)(f.c.)
Delins Victor (Pays de Cassel)(f.c.)
Epailly Théo (La Louvière)(f.c.)
Hbouch Abdel (Annecy)(f.c.)
Pandor Yannick (Lens)(r.p.)
Rambaud Thibault (Annecy)(f.c.)
Rodrigues Abel (Chantilly)(f.c.)
Vercruysse Jean (Le Mans)(f.c.)
Clermont
arrivées
Baallal Abdellah (Austria Lustenau)(r.p.)
Berkani Stan (Austria Lustenau)(r.p.)
Boto Kenji-Van (Pau)(f.c.)
Caufriez Max (RB Salzbourg)(r.p.)
Diaw Mory (Rodez)(r.p.)
Djoco Ouparine (Bergerac)(r.p.)
Hunou Adrien (Angers)(f.c.)
Pelmard Andy (Las Palmas)(r.p.)
Socka Bongué Loïc (FC Biel-Bienne)(r.p.)
Versini Giovani (Châteauroux)(r.p.)
départs
Armougom Yoel (Panserraïkos)(f.c.)
Baaloudj Mehdi (Rodez)(f.c.)
Bassouamina Mons (Pafos)-
Borne Théo (sans club)(f.c.)
Da Silva Damien (Macarthur FC)(f.c.)
Diagouraga Tidyane (sans club)(f.c.)
Diallo Baïla (Grenade CF)(f.c.)
Diaw Mory (Le Havre)(f.c.)
Djoco Ouparine (sans club)(f.c.)
Gnalega Fred (sans club)(f.c.)
Koré Yoan (Paris FC)(r.p.)
Magnin Yohann (sans club)(f.c.)
Ouattara Ibrahim (Austria Lustenau)(t.d.)
Versini Giovani (Pau)(f.c.)
Dunkerque
arrivées
Daho Alex (Sochaux)-
Diong Pape Daouda (Strasbourg)(p.)
Eguaras Íñigo (NK Celje)(f.c.)
Kanté Aboubakary (AC Ajaccio)(f.c.)
Lavin Marcos (Lugo)(f.c.)
Massock Théna (Amiens (U19))
Niflore Mathys (Toulouse)(p.)
Robinet Thomas (Almere City)
Zossou Aristide (Auxerre)(p.)
départs
Al-Saad Muhannad Yahya (NEOM SC)(r.p.)
Ba Abdoullah (Sunderland)(r.p.)
Bammou Yacine (UTS Rabat)(f.c.)
Courtet Gaëtan (Valenciennes)(f.c.)
Fernandez Veliz Nehemiah (Nancy)(f.c.)
Fortuna Nurio (La Gantoise)(r.p.)
Gomes Yvan (sans club)(f.c.)
Gruaud Auxence (Trouville Deauville)(f.c.)
Jaouen Ewen (Reims)(r.p.)
Koné Ibrahim (Boulogne-sur-Mer)(f.c.)
Ortola Adrian (Guingamp)(f.c.)
Pitu Alexi Paul (Vejle BK)(f.c.)
Queiros Diogo (Al-Jabalain)-
Raghouber Ugo (Lille)(r.p.)
Rivera Maxence (SC Heerenveen).60 M€
Senneville Christian Junior (RC Calais)(f.c.)
Skyttä Naatan (Kaiserslautern)1.80 M€
Youssouf Bendjaloud (Sochaux)(f.c.)
Grenoble
arrivées
Bangré Mamady (Pau)(r.p.)
Isola Baptiste (Le Poiré-sur-Vie)(r.p.)
Mambo Stone Muzalimoja (Rodez)(f.c.)
Mion Mathieu (Rouen)(f.c.)
Mouazan Baptiste (Concarneau)(f.c.)
N'Gatta Ange Loïc (Auxerre)(f.c.)
départs
Diarra Mamadou (sans club)(f.c.)
Jabbari Ayoub (FC Cincinnati)(p.o.a.)
Mbemba Nolan (sans club)(f.c.)
Mendy Arial (Beitar Jérusalem)(f.c.)
Nestor Loic (sans club)(arr.)
Olaitan Ishola Junior (Göztepe).85 M€
Rigo Dante (sans club)(f.c.)
Strazzeri Esteban (Seyssinet)(f.c.)
Touray Saikou (sans club)(f.c.)
Guingamp
arrivées
Abdallah Abdel Hakim (Rodez)(f.c.)
Hatchi Jérémy (Lorient)(p.)
Irabor Brown (Bourg-en-Bresse)(r.p.)
Koffi Erwin (Neftchi Bakou)(f.c.)
Mafouta Louis (Amiens)-
Matumona Jérémie (Le Mans)(f.c.)
Nlandu Darly (sans club)(f.c.)
Ortola Adrian (Dunkerque)(f.c.)
Ott Gautier (Academico Viseu)-
Seymour Brice (Lorient B)(f.c.)
Touzghar Rayan (Concarneau)(r.p.)
départs
Basilio Enzo (Nancy)-
Ghrieb Rayan (Magdebourg)-
Guendouz Sabri (Beerschot V Anvers)(f.c.)
Labeau Brighton (FC Thoune).65 M€
Le Bris Théo (Lorient)(r.p.)
Luvambo Taylor (Le Mans)(f.c.)
Maronnier Lucas (Troyes)(f.c.)
Mendes Junior Armando (Alverca)(f.c.)
Ndour Abdallah (sans club)(f.c.)
Niasse Mbaye Babacar (Difaa El Jadida)(f.c.)
Phiri Lebogang (sans club)(f.c.)
Picard Hugo (Columbus Crew)2.00 M€
Riou Matthis (La Louvière)(f.c.)
Touzghar Rayan (Pau)(f.c.)
Vallier Lenny (Nacional Madère)(f.c.)
Laval
arrivées
Benard William (Paris 13 Atletico)(r.p.)
Chatelain Théo (Furiani Agliani)(r.p.)
Commaret Mattéo (Bourg-en-Bresse)(f.c.)
Maggiotti Julien (Bastia)(f.c.)
Mandouki Cyril (sans club)-
Mupemba Noa (Avranches)(r.p.)
départs
Adéoti Jordan (Avranches)(f.c.)
Badey Ange (Bayonne)(p.)
Chatelain Théo (FC 93 Bobigny)(f.c.)
Cherni Amine (Göztepe)-
Doucouré Siriné (Lorient)(r.p.)
Gonçalves Anthony (sans club)(f.c.)
Kouassi Christ-Owen (Lecce)1.00 M€
Martins Pereira Loïs (Paris 13 Atletico)(p.)
Nazih Amjhad (sans club)(f.c.)
Roye Jimmy (sans club)(arr.)
Seidou Edson (sans club)(f.c.)
Tell Jordan (sans club)(f.c.)
Zohi Kévin Lucien (Torreense)(f.c.)
Le Mans
arrivées
Abanda Leroy (Suwon FC)(f.c.)
Cissé Amadou (Strasbourg)(p.)
Gomes Malang (Nantes)(p.)
Guillaume Baptiste (Almere City)-
Harhouz William (Saint-Maur Lusitanos)(f.c.)
Luvambo Taylor (Guingamp)(f.c.)
Robin Milan (Martigues)(f.c.)
Vercruysse Jean (Boulogne-sur-Mer)(f.c.)
départs
Amir Zaïd (sans club)(f.c.)
Bernardeau Gabin (Nice)(f.c.)
Burlet Vincent (Lille B)(r.p.)
Dekoke Nathan (Villefranche Beaujolais)(f.c.)
Diliwidi Kembo (Lens B)(r.p.)
Lamgahez Zakary (HUS Agadir)-
Matumona Jérémie (Guingamp)(f.c.)
Nonnenmacher Maxime (Haguenau)(f.c.)
Ouchen Ali (Versailles)(f.c.)
Oudjani Adam (sans club)(f.c.)
Vula Arnold (sans club)(f.c.)
Montpellier
arrivées
El-Hannach Naoufel (Paris-SG B)(p.)
Everson (AC Ajaccio)(f.c.)
Laporte Julien (Lorient)(f.c.)
Mbuku Nathanaël (Augsbourg).50 M€ (p.o.a.)
Mendy Alexandre (Caen)-
Michel Mathieu (AC Ajaccio)(f.c.)
Ngapandouetnbu Simon (Marseille)(f.c.)
Orakpo Victor (Nice)(p.)
départs
Bertaud Dimitry (sans club)(f.c.)
Chotard Joris (Brest)2.40 M€
Delort Andy (MC Alger)(r.p.)
Dizdarevic Belmin (Velez Mostar)(f.c.)
Dzodic Stefan (Almeria)(f.c.)
Ferri Jordan (Sampdoria Gênes)-
Khazri Wahbi (sans club)(f.c.)
Kouyaté Boubakar (Royal Antwerp)(f.c.)
Lecomte Benjamin (Fulham).50 M€
Maamma Othmane (Watford)1.30 M€
Maksimovic Nikola (sans club)(f.c.)
Meïté Bamo (Marseille)(r.p.)
Nzingoula Rabby (Strasbourg)(r.p.)
Sacko Falaye (Neftchi Bakou)(f.c.)
Sagnan Modibo (Rizespor)(p.o.a.)
Sylla Issiaga (Asteras Tripolis)(f.c.)
Touré Birama (Manisa FK)(t.d.)
Nancy
arrivées
Bamba Rayan (Rennes)(p.)
Basilio Enzo (Guingamp)-
Carnot Louis (Andrézieux)(r.p.)
Fernandez Veliz Nehemiah (Dunkerque)(f.c.)
Maouassa Faitout (sans club)-
Nahounou Yannis (Reggiana).25 M€
Ouotro Patrick (Strasbourg B)-
Tutuana Brunnel (Amiens)(f.c.)
départs
Carnot Louis (sans club)(f.c.)
Cissé Sidi (Bourg-en-Bresse)(p.)
Diaby Alassane Méba (Aubagne)(f.c.)
Ebonog Simon (Le Havre)(r.p.)
Giagnorio Marco (Balagne)(f.c.)
Gomel Benjamin (Sochaux)(f.c.)
Pellegrini Lucas (Farul Constanta)(f.c.)
Tayot Gwilhem (Orléans)(f.c.)
Thiaré Aliou (Le Havre)(r.p.)
Pau
arrivées
Briançon Anthony (Saint-Étienne)(f.c.)
Fall Cheikh (Saint-Étienne)(f.c.)
Gasnier Kyllian (Valenciennes)(r.p.)
Glossoa Neil (Auxerre)(f.c.)
Karamoko Setigui (Aubagne)(f.c.)
Meddah Daylam (Caen)(f.c.)
Pouilly Tom (Lens)(f.c.)
Raveyre Noah (AC Milan B)-
Sadik Omar (Espanyol Barcelone)(p.)
Salles Esteban (Concarneau)(f.c.)
Sissoko Omar (Paris FC)(p.)
Touzghar Rayan (Guingamp)(f.c.)
Versini Giovani (Clermont)(f.c.)
Zuliani Edhy (Toulouse)(p.)
départs
Arconte Tairyk (Rodez)(f.c.)
Bangré Mamady (Grenoble)(r.p.)
Boto Kenji-Van (Clermont)(f.c.)
Boutaïb Khalid (KAC Marrakech)(f.c.)
Chahiri Mehdi (sans club)(f.c.)
Diawara Kandet (Le Havre)(r.p.)
Jean-Lambert Evans (Rodez)(f.c.)
Jeannin Mehdi (Sochaux)(f.c.)
Kamara Bingourou (Lorient)(f.c.)
Kouassi Xavier Laglais (sans club)(f.c.)
Koudou Thérence (FC Malines)1.20 M€
Lopy Joseph-Romeric (sans club)(f.c.)
Mille Antoine (Troyes).50 M€
Ngom Oumar (Estrela Amadora).30 M€
Njoh Yonis (Viborg FF).13 M€
Obiang Johann (Orléans)(f.c.)
Red Star
arrivées
Anani Achille (Villefranche Beaujolais)(r.p.)
Botella Ivann (La Louvière)(r.p.)
Hachem Abdelsamad (Paris 13 Atletico)(f.c.)
Halifa Islamdine (Lyon)
Huard Matthieu (AC Ajaccio)(f.c.)
Ikanga Jovany (Dijon)(r.p.)
Khaoui Saîf-Eddine (Macarthur FC)(f.c.)
Poussin Gaëtan (Saragosse)
Sylla Dembo (Lorient)(p.)
Trani Guillaume (FC Differdange 03)(f.c.)
départs
Anani Achille (QRM)(f.c.)
Avognan Yapobi William (sans club)(f.c.)
Badji Aliou (Sivasspor)(f.c.)
Bonet Pepe (sans club)(f.c.)
Botella Ivann (Caen)(f.c.)
Dembi Fred (HUS Agadir)(f.c.)
Doucouré Fodé (Le Havre)(f.c.)
Fall Alioune (sans club)(f.c.)
Ifnaoui Merwan (Troyes)
Kouagba Loïc (sans club)(f.c.)
Mbock Hianga'a (Brest)(r.p.)
Mendy Bissenty (sans club)(f.c.)
Meyapya Blondon (sans club)(f.c.)
Risser Robin (Strasbourg)(r.p.)
Reims
arrivées
Bojang Adama (Grasshopper Zurich)(r.p.)
Busi Maxime (NAC Breda)(r.p.)
De la Cruz Maiky (Marignane-Gignac)(r.p.)
Demoncy Yohan (Annecy)(f.c.)
Jaouen Ewen (Dunkerque)(r.p.)
Pallois Nicolas (Nantes)(f.c.)
Salama Amine (Torino)(r.p.)
départs
Buta Aurélio (Eintracht Francfort)(r.p.)
Butelle Ludovic (Charleville)(f.c.)
De Smet Thibault (Paris FC)1.50 M€
Diakhon Mamadou (Club Bruges)8.50 M€
Diouf Yéhvann (Nice)6.50 M€
Fall Fallou (Fredrikstad FK).50 M€
Ito Junya (Racing Genk)2.80 M€
Kipré Cédric (Ipswich)(p.o.a.)
Koné Amadou (NEOM SC)13.33 M€
Moscardo Gabriel (Paris-SG)(r.p.)
Sangui Nhoa (Paris FC)5.00 M€
Sissoko Niama Pape (Debrecen VSC)(p.)
Rodez
arrivées
Arconte Tairyk (Pau)(f.c.)
Baaloudj Mehdi (Clermont)(f.c.)
Braat Quentin (Oviedo)(f.c.)
Coelho Grégory (Balagne)(r.p.)
Jean-Lambert Evans (Pau)(f.c.)
Jolibois Clément (Bourg-en-Bresse)(f.c.)
Joly Octave (Villefranche Beaujolais)(f.c.)
Magnin Mathis (Etoile Carouge)-
Margueron Lucas (Seraing)(f.c.)
Mendes Correia Jordan (Versailles)-
Nagera Kenny (La Louvière)-
Ponti Ryan (Orléans)(f.c.)
Tebily Hermann (FC Thoune)(f.c.)
Vangi Luzolo (Metz B)(f.c.)
départs
Abdallah Abdel Hakim (Guingamp)(f.c.)
Bentayeb Tawfik (UTS Rabat)(r.p.)
Cadiou Noah (Lorient)1.00 M€
Chougrani Joris (sans club)(arr.)
Cibois Sébastien (Portimonense)(f.c.)
Cissokho Till (Estrela Amadora)(r.p.)
Coelho Grégory (Blois Foot 41)(f.c.)
Diaw Mory (Clermont)(r.p.)
Doumbia Cheick (Le Puy)(p.)
Mambo Stone Muzalimoja (Grenoble)(f.c.)
Mpasi Lionel (Le Havre)(f.c.)
Ngouyamsa Ahmad (sans club)(f.c.)
Nkada Timothée (Standard de Liège)1.80 M€
Taïbi Waniss (Hanovre 96)1.00 M€
Vandenabeele Eric (Bordeaux)(f.c.)
Saint-Étienne
arrivées
Annan Ebenezer (Etoile Rouge Belgrade)2.00 M€
Bernauer Maxime (Dinamo Zagreb)1.20 M€
Bladi Darling (Bourg-en-Bresse)(r.p.)
Cardona Irvin (Augsbourg)2.50 M€
Cissé Karim (Annecy)(r.p.)
Duffus Joshua (Brighton B)(f.c.)
Ekwah Pierre (Sunderland)6.00 M€
Ferreira João (Watford)3.00 M€
Jaber Mahmoud (Maccabi Haïfa)2.00 M€
Lamba Chico (Arouca)6.00 M€
Othman Jibril (Francs Borains)(r.p.)
Owusu Beres (QRM)(r.p.)
Stojkovic Strahinja (Etoile Rouge Belgrade)2.30 M€
départs
Abdelhamid Yunis (FAR Rabat)(f.c.)
Aiki Ayman (Bastia)(t.d.)
Bentayg Mahmoud (Zamalek Le Caire)1.00 M€
Bladi Darling (Betis Séville B)(f.c.)
Briançon Anthony (Pau)(f.c.)
Cornud Pierre (Maccabi Haïfa).85 M€
Fall Cheikh (Pau)(f.c.)
Fall Boubacar (sans club)(f.c.)
Fomba Lamine (Servette Genève)-
Mouton Louis (Angers)(f.c.)
Nzuzi Marwann (NK Bravo)(f.c.)
Owusu Beres (Graz AK)(p.o.a.)
Pétrot Léo (Elche)(f.c.)
Sissoko Ibrahim (Bochum)(f.c.)
Wadji Ibrahima (sans club)(f.c.)
Troyes
arrivées
Bruus Andreas (AaB Aalborg)(r.p.)
Cervantes Noa (Paris 13 Atletico)(r.p.)
Conté Abdu (Young Boys Berne)(r.p.)
Fatah Amar (Willem II)(r.p.)
Ifnaoui Merwan (Red Star)-
Konaté Hillel (Châteauroux)(f.c.)
Larouci Yasser (Watford)(r.p.)
Maronnier Lucas (Guingamp)(f.c.)
Mille Antoine (Pau).50 M€
Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Brest)(r.p.)
départs
Ba Pape Ibnou (sans club)(f.c.)
De Préville Nicolas (sans club)(f.c.)
Diaz Michel Junior (Brest)(p.)
Dong Kyliane (Augsbourg)(f.c.)
Fage Ryan (Paris 13 Atletico)(f.c.)
Fatah Amar (Dundee Utd)(p.)
Gonzalez Matéo (Annecy)(f.c.)
Irié Cyriaque (Fribourg)8.50 M€
Kanté Abdoulaye Raslan (Middlesbrough)3.00 M€
M'Changama Youssouf (sans club)(f.c.)
Mendes Houboulang (Almeria)(r.p.)
Metinho (FC Bâle)(t.d.)
Michel Corentin (sans club)(f.c.)
Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Parme)6.50 M€
Ripart Renaud (sans club)(f.c.)
Saïd Rafiki (Standard de Liège)2.50 M€
Tahrat Mehdi (sans club)(f.c.)
Un mercato déjà particulièrement actif. Surtout dans le sens des départs. La majorité des clubs ont dû composer avec un budget à la baisse. Ils se sont ainsi vu dans l'obligation de vendre lors de ce mercato.
Source : L'Equipe