C’est un tournant historique pour l’AS Saint-Étienne. Les Socios Verts, regroupement de supporters, ont déjà collecté 91 000 euros dans le cadre de leur levée de fonds visant à devenir actionnaires du club. Le seuil symbolique de 100 000 euros devrait prochainement être atteint. De quoi rendre optimiste l'objectif fixé à 150 000 euros !

Le conseil d’administration de l’ASSE a validé le principe : les Socios Verts vont pouvoir entrer au capital du club. Une première en France qui verra une association de supporters devenir officiellement actionnaire d’un club professionnel. Cette avancée a été rendue possible grâce à la cession d’une part par un actionnaire minoritaire. « C’est une grande fierté, ça fait quatre ans qu’on l’espérait. On nous a traités de fous, d’inconscients, et là c’est la consécration. On a hâte de passer de supporters à “suportacteurs” », a confié Jérémy Chatonnier, président de l’association, à Ici St-Etienne Loire.

Une levée de fonds populaire

Pour finaliser le projet, les Socios doivent réunir 150 000 euros afin de financer l’acquisition de la part (120 000 euros) et couvrir les frais de fonctionnement de l’association. La collecte, lancée le 19 août, se veut volontairement populaire, avec des montants symboliques :

6 euros pour les moins de 18 ans,

19,33 euros en référence à la date de fondation du club,

1976 euros en hommage à l’épopée européenne,

et une offre entreprise à 420 euros, clin d’œil au département de la Loire.

Les supporters ont jusqu’au 12 septembre pour atteindre l’objectif.

Déjà plus de la moitié du chemin parcouru

Aux dernières nouvelles, la mobilisation est au rendez-vous : 91 000 euros ont déjà été collectés, soit plus de la moitié de la somme attendue. Plusieurs centaines de personnes se sont engagées dans cette aventure unique, preuve que le projet suscite un véritable engouement. L’entrée au capital permettra non seulement aux Socios Verts d’avoir un représentant à l’assemblée des actionnaires, mais aussi de financer des projets symboliques comme la création de statues sur le parvis de Geoffroy-Guichard. La route est encore longue, mais le premier pas est déjà une victoire : l’ASSE pourrait bien écrire une nouvelle page de son histoire avec le soutien direct de ses fidèles.