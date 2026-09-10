Strahinja Stojković va quitter l’ASSE. Le jeune latéral droit serbe, arrivé à Saint-Étienne à l’été 2025, va retrouver le championnat serbe sous la forme d’un prêt d’une saison.

Arrivé en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade, Strahinja Stojković n’a pas réussi à s’imposer dans le Forez. International serbe U19, le défenseur de 19 ans n’a disputé que deux rencontres avec l’équipe première des Verts. Il va désormais tenter de relancer sa progression dans son pays natal.

Stojko va quitter l’ASSE en prêt

D’après les informations de Mozzart Sport, Strahinja Stojković va rejoindre le club de l'OFK Belgrade dans le cadre d’un prêt d’un an. Le latéral droit retrouvera ainsi le football serbe, quelques mois seulement après l’avoir quitté pour rejoindre l’ASSE.

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Le jeune défenseur avait signé à Saint-Étienne à l’été 2025. Son passage dans le Forez ne s’est toutefois pas déroulé comme espéré. Avec l’équipe première, il n’a eu droit qu’à 67 minutes de jeu réparties sur deux rencontres.

Stojković a également évolué avec l’équipe réserve stéphanoise. Il a ainsi pu continuer à travailler et engranger de l’expérience en cinquième division française.

Mais la situation s’est encore compliquée cette saison. Le Serbe n’a disputé aucune minute avec l’équipe première. Il figurait malgré tout sur le banc lors des trois premières journées, sans parvenir à entrer en jeu.

Une situation qui aurait poussé le joueur à envisager un départ temporaire. Pour lui, l’objectif sera désormais clair : retrouver du temps de jeu et relancer une progression mise entre parenthèses à Saint-Étienne.

Stojković devra gagner sa place

Ce prêt ne sera toutefois pas synonyme de titularisation automatique pour Strahinja Stojković. Le défenseur devra se battre pour gagner sa place dans son nouveau club.

En effet, il sera notamment confronté à la concurrence de Marko Gobeljić, joueur expérimenté qui évolue également au poste d’arrière droit. L’international serbe U19 devra aussi composer avec la présence du Macédonien Stefan Despotovski.

Stojković aura donc un véritable défi à relever. Après une première année compliquée en France, il va retrouver un environnement qu’il connaît et un championnat dans lequel il a déjà évolué avec l’Étoile rouge.

Ce retour en Serbie doit lui permettre de retrouver du rythme et surtout du temps de jeu. Un objectif essentiel pour un jeune joueur qui cherche encore à franchir un cap au niveau professionnel.

Le choix peut donc apparaître comme un recul sur le papier. Mais pour Stojković, ce prêt pourrait surtout représenter une étape nécessaire pour mieux rebondir. L’objectif sera désormais de s’imposer avant de revenir à Saint-Étienne avec davantage de garanties.