L'AS Saint-Étienne a densifié sa cellule de recrutement. Manuel Junco a rejoint l'ASSE en avril dernier, selon une information relayée par Transfermarkt. Il vient grossir les rangs du scouting stéphanois.

À 53 ans, ce technicien au CV international coche toutes les cases du profil recherché par KSV depuis son arrivée à la tête de la de l'ASSE. Un mix entre l'expérience, le réseau mondial et une vraie polyvalence pour s'intégrer dans l'équipe chargé du scouting.

Un parcours forgé entre l'Europe et la MLS

Manuel Junco n'est pas un inconnu dans le monde du scouting. Tout commence en 2005, à Liverpool, où il figure parmi les cinq scouts seniors chargés, sous la direction de Rafa Benítez, de couvrir l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Il fait ensuite ses preuves en Pologne, du côté du Wisła Kraków, avant de traverser l'Atlantique.

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Aux États-Unis, son parcours prend une tout autre dimension. Il occupe d'abord le poste de Head of Scouting à Columbus Crew SC (2013 à 2016). Contribuant ainsi à une période faste pour le club, marquée par une finale de MLS Cup en 2015. Il est ensuite nommé Chief Scout d'Austin FC dès 2020, en amont de la toute première saison du club, et participe à la construction de l'effectif qui atteindra la finale de conférence Ouest en 2022. Après son départ d'Austin FC fin 2023, il rejoint le Houston Dynamo début 2024, cette fois comme directeur de l'identification des joueurs.

Polyglotte, Manuel Junco parle espagnol, anglais, italien, polonais et portugais. Diplômé en économie et administration des affaires à l'Université du Pays de Galles. Il détient par ailleurs le certificat UEFA de management du football délivré par l'Université de Lausanne.

Une intégration depuis avril dans l'organigramme

Avec cette arrivée, Manuel Junco vient allonger la liste déjà fournie des recrues internationales rassemblées par Alexandre Lousberg depuis l'été 2025. Pedro Ferreirinha, Guillaume Leleu, Uli Schier, Freddy Ferreira ou encore Jacob Newman. Un profil aguerri à l'identification de joueurs à l'échelle mondiale, dont l'expérience nord et sud-américaine pourrait ainsi ouvrir de nouveaux marchés à l'ASSE. Cette expertise arrive en complément de l'expertise déjà présente sur l'Europe du Nord, la Belgique ou l'Allemagne au sein de la cellule.

Reste désormais à voir sur quel périmètre géographique, ou pour quelle mission précise, Manuel Junco sera positionné au sein de l'organigramme stéphanois. L'ASSE n'ayant, à ce stade, pas communiqué officiellement sur ce dossier.

Source : Transfermarkt