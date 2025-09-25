Le projet d’un retour de la Coupe de la Ligue refait surface. Porté par plusieurs présidents de Ligue 1 et de Ligue 2, il vise à redonner du rythme aux clubs les moins exposés et à offrir plus de matchs aux supporters. Mais le sujet divise, entre nostalgie des fans et contraintes du calendrier.

Depuis sa disparition en 2020, la Coupe de la Ligue manquait à une partie du football français. Certains dirigeants veulent la relancer dès l’an prochain, en s’appuyant sur un argument majeur : les clubs de Ligue 2 et de la future Ligue 3 manquent de rendez-vous populaires pour remplir leur stade. Ce projet pourrait notamment revitaliser l'attrait de la célèbre Coupe de la Ligue.

Avec ce projet, près de 48 clubs seraient concernés chaque saison, à l’exception des formations engagées en Coupes d’Europe. Un retour qui permettrait de professionnaliser davantage l’échelon inférieur, au moment où la Ligue 3 sera créée.

Un enthousiasme mesuré dans l’élite

Si l’idée séduit les clubs en quête de visibilité, elle suscite déjà des réserves au sein de la Ligue 1. Olivier Létang, président du LOSC, met en garde : « Il faut qu’on fasse attention aujourd’hui à notre produit, et donc à la qualité des matchs. Comment voulez-vous que les joueurs soient performants quand ils font 60 à 70 matchs dans une saison, c’est impossible. »

Un argument partagé par plusieurs dirigeants, inquiets de la surcharge du calendrier et de la baisse de niveau que pourrait entraîner une multiplication des compétitions.

La question cruciale des droits TV

Au-delà du calendrier, la diffusion reste un frein majeur. Le football français peine déjà à trouver un diffuseur stable pour la Ligue 1, et l’échec de l’appel d’offres cet été a laissé des traces. Relancer une compétition supplémentaire comme la Coupe de la Ligue impliquerait de convaincre une chaîne ou une plateforme de miser sur un produit jugé secondaire. Sans garantie, le risque financier pourrait refroidir les ardeurs.

La Coupe de la Ligue, entre nostalgie et incertitude

Souvent critiquée pour son manque d’intérêt, la Coupe de la Ligue a pourtant marqué les esprits avec des finales disputées au Stade de France et des parcours surprises de clubs modestes. Son éventuel retour interroge : outil de développement pour les « petits » clubs ou fardeau supplémentaire dans un calendrier saturé ? La question de savoir si le renouveau de la Coupe pourrait être un avantage pour ces clubs reste ouverte.

Pour l’heure, rien n’est acté. Mais le débat prouve que la Coupe de la Ligue conserve une place particulière dans le cœur des supporters français.

Source : RMC Sport