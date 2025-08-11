Entraînements, duel amical et réception de Rodez : les Verts s’apprêtent à vivre une semaine dense, marquée par deux rencontres déterminantes pour les filles et les garçons de l'ASSE.

L’AS Saint-Étienne entame ce lundi 11 août une semaine aux allures de marathon. Les pros ont démarré par une journée axée sur les soins, tandis que les féminines ont travaillé à huis clos au stade Salif-Keita.

Dès mardi, le public retrouve ses Verts avec une séance ouverte à l’Étrat à 9h30. Les féminines offriront également un entraînement accessible aux supporters à 10h, au Salif-Keita. La journée sera enrichie par la diffusion de l’épisode 5 d’Inside Match Week sur ASSE.TV et par de nouvelles visites guidées du stade Geoffroy-Guichard.

Mercredi, huis clos pour les hommes d'Eirik Horneland, mais séance ouverte pour les féminines (10h). Les visites du Chaudron se poursuivront l’après-midi, permettant aux fans de plonger dans les coulisses du stade mythique.

L'ASSE en mission avant Rodez

Jeudi, double huis clos pour les pros et les féminines. Temps fort de la journée : la conférence de presse d’avant-match ASSE-RAF, à retrouver en direct puis en replay sur ASSE.TV. Les traditionnelles visites du stade ponctueront la journée.

Vendredi, place au deuxième test amical de la saison : les Verts affronteront le Standard de Liège à Phalsbourg à 15h. Un rendez-vous important pour donner du rythme et effectuer les derniers ajustements avant le championnat. Le groupe retenu pour affronter Rodez sera dévoilé dans la foulée.

Samedi, le Chaudron s’enflammera pour la 2e journée de Ligue 2 BKT : coup d’envoi à 20h face à Rodez. Billetterie ouverte et ambiance garantie pour cette première à domicile en championnat. Le club proposera une couverture complète : live texte, compte-rendu, réactions et album photo.

Dimanche, retour au calme avec un entraînement à huis clos à l’Étrat, dédié à la récupération et à l’analyse du match de la veille.

Une semaine clé, entre travail de fond, mise en jambes face à un adversaire étranger et entrée en scène à Geoffroy-Guichard, où les Verts auront à cœur de lancer leur saison devant leurs supporters et de bonifier le point pris à Laval (3-3).