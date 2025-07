Le dégraissage était l'une des priorités de l'été stéphanois. Ces derniers mois, Eirik Horneland a souvent regretté le fait de compter sur un effectif trop large quantitativement. L'entraîneur norvégien ne pouvait parfois même pas intégrer certains jeunes joueurs à ses séances d'entraînement. Ainsi, le gros du travail a été fait avec les fins de contrat et les départs de Pierre Cornud (Maccabi Haïfa), Ibrahim Sissoko (Vfl Bochum) et Lamine Fomba (Servette FC). Yvann Maçon et Dylan Batubinsika pourraient eux aussi s'en aller prochainement.

L'ASSE doit gérer une intersaison durant laquelle une majorité de joueurs professionnels confirmés souhaite quitter le club. Si certains sont pour le moment bloqués par la direction (Stassin, Davitashvili, etc), la porte est grande ouverte pour d'autres. C'est le cas d'Yvann Maçon, qui a failli s'engager avec le Servette FC la semaine dernière. Le latéral droit de 26 ans a finalement raté sa visite médicale. De son côté, Dylan Batubinsika plaît en Grèce mais aussi en Israël, où l'Hapoël Tel-Aviv s'est renseigné, comme évoqué sur le site il y a quelques jours.

Les deux joueurs s'entraînent individuellement

Après son transfert avorté en Suisse, Yvann Maçon est revenu dans le Forez. Il ne prend toutefois pas part aux séances avec le groupe d'Eirik Horneland. L'international guadeloupéen s'entraîne en effet avec Phoenix Sports Team, structure de préparation physique et mentale basée à La Talaudière. Dylan Batubisika n'était lui pas présent à l'entraînement non plus, ce lundi. Il a en effet participé à une séance de préparation physique aux côtés de Frédéric Neys, fondateur de "Virtus Clinic", localisée à Anvers en Belgique (où l'international congolais a évolué entre 2017 et 2021).

Les deux défenseurs continuent donc de s'entretenir en attendant que leur situation évolue. Reste à savoir s'ils parviendront à trouver un nouveau projet prochainement ou s'ils retrouveront le chemin de l'entraînement au Centre sportif Robert-Herbin.