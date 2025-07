Transféré définitivement à l’AS Saint-Étienne cet été, Pierre Ekwah suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens. Le Betis Séville et Stuttgart suivent de près le milieu de terrain, récemment acquis par les Verts.

L'ASSE a levé l’option d’achat in extremis

L'Equipe fait le point sur la situation de Pierre Ekwah. Le 15 juin dernier, à 16h57 très précisément, l’ASSE a officialisé la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah, trois minutes seulement avant l’expiration de l’échéance. Ce timing serré a surpris bon nombre d’observateurs, tout comme le principal concerné. Le club forézien a déboursé 6 millions d’euros, en plus du million versé pour le prêt payant, afin de s’attacher définitivement les services du milieu de terrain de 23 ans, qui appartenait alors à Sunderland.

Malgré la relégation en Ligue 2, Ekwah s’est donc engagé jusqu’en 2028 avec les Verts. Pourtant, son avenir dans le Forez semble déjà flou. Cette opération, perçue comme un coup stratégique de la direction stéphanoise, pourrait bien être suivie d’une revente rapide si une offre jugée satisfaisante arrivait sur le bureau de Loïc Perrin.

Stuttgart et le Betis intéressés par Ekwah

Si l’entraîneur Eirik Horneland s’est publiquement montré favorable à conserver Pierre Ekwah dans son effectif, le discours en coulisse est plus nuancé. Le joueur, l’un des rares à avoir maintenu un niveau correct durant la saison 2024-2025, attire les regards à l’étranger. Le VfB Stuttgart, en quête de renforts dans l’entrejeu, et le Betis Séville, toujours friand de profils techniques et polyvalents, se sont déjà positionnés.

Aucune offre concrète n’a pour l’instant été transmise à l’ASSE, mais les deux clubs européens ont manifesté leur intérêt pour l’international espoir français. Ekwah, lui, n’a pas encore repris l’entraînement, ce qui alimente les spéculations sur un possible départ rapide.

Un dossier à suivre pour un joueur à forte valeur marchande

Saint-Étienne, dans une logique de stabilité économique après la descente en Ligue 2, ne serait pas opposé à une vente si celle-ci permet de dégager une plus-value rapide. En misant sur Ekwah à la dernière minute, le club a peut-être anticipé une belle opportunité de revente.

Dans un mercato où les joueurs à potentiel sont scrutés de très près, Pierre Ekwah représente un profil attractif : jeune, formé en France, doté d’une belle marge de progression et désormais libre de tout contrat anglais. Une revente au-delà de 6 M€ permettrait à l'ASSE de réaliser une belle opération tout en ayant le temps de se renforcer à ce poste. A suivre.

Source : L’Équipe