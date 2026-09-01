Quelques minutes seulement après l'officialisation de son départ au Séville FC, Lucas Stassin s'est empressé de s'adresser au Peuple Vert. Sur ses réseaux sociaux, l'international espoir belge a publié un message envers le club, le staff et les supporters stéphanois.

C'est désormais acté : Lucas Stassin ne portera plus le maillot vert cette saison. Comme officialisé ce mardi dans les dernières heures du mercato, l'attaquant de 21 ans a prolongé son contrat avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en juin 2029 avant de rejoindre le Séville FC en prêt payant (2,5 M€) assorti d'une option d'achat avoisinant les 25 millions d'euros (L'Equipe).

Une page importante se tourne pour le jeune Belge Il est arrivé ans le Forez à la fin de l'été 2024 et auteur de 23 buts et 14 passes décisives en 66 rencontres.

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"J'espère vous voir retrouver la place que vous méritez"

Annoncé absent lors du dernier déplacement victorieux à Dijon (3-2) pour régler les derniers détails de son transfert en Liga, Lucas Stassin n'a pas oublié les amoureux de l'ASSE. Dans un message posté sur son compte Instagram, le nouvel attaquant andalou a tenu à remercier l'ensemble du club. Il n'oublie également pas le peuple stéphanois :

"Merci pour tout, Sainté 💚. Merci au club, au staff, à toutes les personnes qui m’ont accompagné et surtout à vous, les supporters, pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle saison et j’espère de tout cœur vous voir retrouver la place que vous méritez. Lucas"

Une empreinte marquée au Chaudron pour Lucas Stassin

Arrivé pour un transfert de près de 10 millions d'euros il y a deux ans, le numéro 9 belge aura marqué les esprits. On retiendra notamment son doublé lors du derby victorieux, le 20 avril 2025.

Alors qu'il s'apprête à découvrir Séville, Lucas Stassin laisse un groupe stéphanois en pleine confiance, actuellement leader de Ligue 2 BKT avec un parcours sans faute (12 points sur 12).

Tout le Peuple Vert lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure dans le championnat espagnol !

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