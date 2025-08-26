Après la trêve internationale, l’AS Saint-Étienne retrouvera la Ligue 2 le samedi 13 septembre à 20h avec un déplacement sur la pelouse du Clermont Foot. Un match qui s’annonce délicat face à un adversaire invaincu.

Le CF63 sort d’une saison éprouvante, conclue par un maintien arraché face à Boulogne. Désormais, les Auvergnats semblent avoir retrouvé de la stabilité. Avec deux matchs nuls et une victoire lors des trois premières journées, les clermontois sont encore invaincus. De quoi aborder cette réception des Verts avec confiance, malgré un effectif déjà fragilisé.

Un effectif clermontois décimé par les blessures

Les bonnes performances du Clermont Foot contrastent avec l’inquiétante liste des blessés. Le défenseur Maxime Caufriez a ressenti une douleur au genou mais dont le diagnostic reste à confirmer. L’attaquant et ex-stéphanois Kader Bamba inquiète davantage, touché à la cheville. Un véritable coup dur pour Clermont tant l'ancien vert, rapatrié par Laurent Batlles est précieux dans la construction des attaques du CF63.

Le buteur expérimenté Adrien Hunou souffre d’une contracture à l’ischio, tandis que Coulibaly a quitté l’entraînement en raison d’une douleur derrière la cuisse. Une série de pépins physiques qui pourrait contraindre le coach de Clermont à remodeler son onze de départ.

Pour autant, il reste plusieurs semaines avant la rencontre et les blessures pourraient évoluer. En outre, Clermont se déplacera à Laval pour le compte de la J4 de Ligue 2 ce week-end.

L’ASSE en quête de continuité

Leader au goal-average après un excellent début de saison (7 points en trois matchs), l’ASSE d’Eirik Horneland cherchera à prolonger sa dynamique. Les Verts restent sur deux succès convaincants face à Rodez (4-0) et à Boulogne (0-1), et espèrent capitaliser sur la confiance accumulée avant la trêve.

Le déplacement à Clermont sera toutefois un test sérieux : au-delà des absences côté auvergnat, les Stéphanois devront confirmer leur solidité défensive et leur efficacité offensive pour conserver leur fauteuil de leader.

