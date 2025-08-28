Comme indiqué par l'Equipe, l’ASSE a tenté de recruter Jonathan Varane sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais QPR, en difficulté en Championship, a refusé. Explications.

Une approche pour Jonathan Varane

Dans les dernières heures du mercato, l’ASSE explore plusieurs pistes au milieu de terrain. Parmi elles, celle de Jonathan Varane (23 ans), milieu français évoluant aux Queens Park Rangers.

D’après nos sources, les Verts ont formulé une offre de prêt avec option d’achat. Le joueur, intéressé par le projet stéphanois, voyait d’un bon œil un retour en France après avoir été formé à Lens.

QPR dit non : Stéphan compte sur lui

Mais le club anglais a rapidement fermé la porte. Jonathan Varane revient tout juste de blessure (touché aux ischios) et Julien Stéphan, fraîchement nommé entraîneur, compte sur lui pour redresser la situation. Les QPR sortent d’une claque retentissante (7-1 à Coventry) et occupent les dernières places du classement après trois journées.

Dans ce contexte tendu, l’entraîneur et ses dirigeants jugent le milieu français indispensable pour tenter de relancer la saison. Bien que QPR soit en difficulté financière, la porte semble fermée.

Un dossier trop onéreux pour l’ASSE

Si QPR devait à terme céder son joueur, ce ne serait qu’en cas de besoin financier. L'Equipe précise que l'option d'achat proposée était de 5 M€. Pas acceptable pour QPR.

Les Verts ne devraient donc pas relancer les discussions, malgré l’intérêt réel du joueur. Le coordinateur de la cellule de recrutement, Alexandre Lousberg, qui avait activé cette piste, devra désormais se tourner vers d’autres opportunités pour renforcer l’entrejeu stéphanois.

Dernières heures décisives

L’ASSE garde comme priorité le recrutement d’un milieu défensif polyvalent, capable de suppléer Pierre Ekwah et d’apporter des solutions plus haut sur le terrain. Si la piste Varane semble désormais éteinte, le club travaille toujours activement pour trouver la bonne affaire avant la fermeture du marché.

Source : L’Équipe, Peuple-Vert.fr