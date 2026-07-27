L'ASSE poursuit son mercato en cette fin juillet. Le board stéphanois avait comme priorité le dégraissage ces derniers jours. L'idée était toutefois également de recruter un troisième gardien. Il semble que cela soit chose faite avec un portier qui devrait arriver prochainement.

Les Verts cherchent à se séparer de plusieurs joueurs. Un loft a notamment été constitué avec Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic. Le premier cité dispose d'une offre de l'Aris Limassol et devra trancher sur son avenir dans les prochains jours. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont également toujours sur le départ. Rien n'est cependant acté et les deux offensifs stéphanois sont même présents au stage à Divonne-les-Bains.

Au-delà du dégraissage, l'ASSE avait également à cœur de dénicher un troisième gardien.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Lucas Lavallée débarque à l'ASSE

En effet, la situation devenait compliquée ces dernières semaines. Le troisième gardien de la saison dernière, Issiaka Touré, a rejoint Aubagne Air-Bel lors de ce mercato estival. Se posait alors la question de savoir qui récupérerait sa place dans la hiérarchie ainsi qu'un rôle de titulaire en équipe réserve. Noa Delacroix ? Le portier né en 2006 et quatrième dans la hiérarchie, n'a pas été conservé à l'issue de son contrat qui prenait fin en juin dernier. Même chose pour Joseph Derache, libéré de son contrat. Matéo Houngbo Civier ? L'option semblait crédible mais le jeune gardien de 19 ans s'est blessé au genou et sera éloigné des terrains pour plusieurs mois.

C'est donc Alexis Colombet, né en 2008 et sans expérience au niveau seniors, qui avait été propulsé en tant que troisième gardien durant la préparation actuellement en cours. Cela n'était toutefois que temporaire car le plan de l'ASSE était bien de recruter un nouveau gardien, comme révélé en exclusivité par nos soins.

Et voici son identité : Lucas Lavallée (23 ans). Après avoir débuté sa formation au LOSC, il avait fait le choix de signer professionnel au PSG. Il a côtoyé les stars parisiennes deux saisons avant de tenter sa chance en prêt (Dunkerque, Aubagne) puis de signer pour deux ans à Châteauroux l'été dernier. Après un exercice 2025-2026 comme titulaire indiscutable en Ligue 3, Lucas Lavallée va donc rejoindre l'ASSE en tant que troisième gardien. C'est une information dévoilée par l'insider Abdel Hamed. Pour rappel, les feuilles de match seront désormais composées de 20 joueurs au lieu de 18. L'ancien parisien ne sera donc pas forcément laissé hors groupe lors des rencontres de Ligue 2.

La hiérarchie est désormais claire : Gautier Larsonneur - Mamour Ndiaye - Lucas Lavallée.