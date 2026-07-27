Passé par Saint-Étienne (ASSE) entre 2021 et 2023, Yvan Neyou pourrait déjà quitter Getafe un an seulement après son arrivée. Un club de Ligue 1 figure parmi les prétendants intéressés par l'ancien milieu défensif stéphanois.

L'avenir d'Yvan Neyou pourrait rapidement s'écrire loin de Getafe. Arrivé au sein du club madrilène l'été dernier, l'international camerounais ne fait pas partie des joueurs considérés comme intransférables, et un départ temporaire est aujourd'hui une option sérieusement envisagée par les différentes parties.

Plusieurs prétendants déjà identifiés, dont un club de Ligue 1

Selon Sacha Tavolieri, plusieurs clubs ont déjà manifesté un intérêt concret pour l'ancien milieu de terrain de Leganés. En Turquie, Gençlerbirliği et Erzurumspor ont pris des renseignements sur la situation Neyou et suivent le dossier avec attention. Une franchise de Major League Soccer ainsi qu'un club de Ligue 1, dont l'identité n'a pas filtré, figurent également parmi les prétendants intéressés par le profil du Camerounais.

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Getafe ouvert à un prêt

Du côté du club espagnol, aucun frein majeur ne semble s'opposer à ce départ temporaire. Getafe ne s'opposerait pas à un prêt du joueur durant ce mercato estival, convaincu qu'un nouveau challenge permettrait au milieu défensif de retrouver de la continuité dans son temps de jeu et de poursuivre sereinement son développement.

Yvan Neyou : Un précédent compliqué en Arabie saoudite

Cette situation rappelle celle vécue la saison dernière par Neyou, déjà prêté à Al-Okhdood en Saudi Pro League. Le Camerounais avait évolué dans un contexte particulièrement complexe là-bas, marqué par des éléments extra-sportifs qui n'avaient pas favorisé son intégration. De retour en Espagne, le milieu défensif dispose désormais de plusieurs options concrètes pour rebondir et pourrait rapidement trancher sur sa prochaine destination.

Yvan Neyou : Un profil rodé à plusieurs championnats

Passé par Braga B, Leganés, puis Saint-Étienne entre 2021 et 2023 où il avait disputé 50 matchs toutes compétitions confondues, Yvan Neyou a depuis multiplié les expériences entre l'Espagne et l'Arabie saoudite. À 29 ans, ce nouveau prêt représenterait une occasion supplémentaire pour l'international camerounais de retrouver du rythme et de la régularité, après une période marquée par plusieurs mouvements de club en peu de temps.

Yvan Neyou, un dossier à suivre de près

Entre l'intérêt turc, la piste nord-américaine et ce club de Ligue 1 encore non identifié, le feuilleton Neyou promet de connaître plusieurs rebondissements avant la fermeture du mercato. Reste à savoir vers quelle destination se tournera finalement l'ancien Stéphanois pour relancer sa carrière.

Source : Sky-Sport