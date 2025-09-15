En s’offrant Jonas Martin, Boulogne-sur-Mer, que l’ASSE a déjà affronté cette saison, frappe fort après la clôture du marché des transferts en Ligue 2. Libre de tout contrat, l’ancien milieu de Rennes et Lille apporte expérience et leadership à une équipe ambitieuse.

À 34 ans, Jonas Martin connaît parfaitement les exigences du haut niveau. Formé à Montpellier, passé par le Betis Séville, Strasbourg, Rennes et Lille, il cumule plus de 300 matchs professionnels. Libre après son passage au LOSC, le milieu relayeur a choisi Boulogne-sur-Mer pour relancer sa carrière et offrir son vécu à un club qui vise à conserver sa place en Ligue 2. Sa signature est un symbole fort pour l’USBCO, qui s’offre un joueur habitué aux joutes de Ligue 1 et même aux compétitions européennes.

Jonas Martin, un renfort d’expérience en Ligue 2

L’arrivée de Jonas Martin répond à un besoin précis : renforcer l’assise au milieu de terrain. Connu pour sa qualité de passe, son volume de jeu et son sens du placement, l’ancien rennais va structurer l’entrejeu et encadrer les jeunes talents de l’effectif. Sa polyvalence – capable d’évoluer en sentinelle comme en relayeur – offre des solutions supplémentaires à l’entraîneur. En Ligue 2, son expérience sera un atout majeur pour gérer les matchs fermés et donner le tempo face aux adversaires directs pour le maintien.

Un signal fort envoyé par Boulogne-sur-Mer

Au-delà de l’aspect sportif, ce recrutement libre marque un vrai signal de la part du club nordiste. En attirant un joueur reconnu du championnat de France, Boulogne montre qu’il a l’ambition de s’installer durablement en Ligue 2. Le pari est double : profiter immédiatement de l’impact de Martin et capitaliser sur son rôle de leader pour fédérer un groupe en pleine construction. Les supporters de l’USBCO peuvent se réjouir : avec Jonas Martin, le club s’offre un visage plus compétitif et un supplément d’expérience qui pourrait peser lourd dans la saison.