Invaincue après cinq journées, l'AS Saint-Étienne s'affiche comme un sérieux prétendant à la montée. Avec 11 points au compteur, les hommes d'Eirik Horneland (ASSE) réalisent leur meilleur début de saison depuis plus de dix ans.

Après cinq journées de Ligue 2, le bilan de l’ASSE est plus que satisfaisant : trois victoires, deux matches nuls, zéro défaite. Une série positive qui permet aux Stéphanois de pointer seuls en tête du classement, avec 11 points, un de plus que Laval, l'autre équipe encore invaincue dans ce championnat.

Si la solidité défensive et l’efficacité offensive se sont souvent conjuguées, les Verts peuvent tout de même nourrir quelques regrets. Le match nul spectaculaire face à Laval (3-3), alors que les Stéphanois menaient, ainsi que le partage des points contre Grenoble (1-1), ont laissé un goût d’inachevé. Mais au global, cette invincibilité traduit une dynamique stable et une ambition clairement assumée.

L’ASSE n’avait plus connu un tel départ longtemps !

Il faut remonter à la saison 2013-2014 pour retrouver un départ aussi convaincant. À l’époque, l’équipe alors dirigée par Christophe Galtier avait remporté quatre de ses cinq premières rencontres, pour un total de 12 points. Les Verts s’étaient imposés notamment face à Ajaccio, Guingamp, Bordeaux et Valenciennes, ne cédant que contre Lille.

Cette comparaison suffit à souligner la performance actuelle de l’AS Saint-Étienne, qui semble marcher sur les traces de ses grandes années récentes. Plus encore qu’un simple bon départ, c’est une confirmation du sérieux du projet porté par Eirik Horneland, dont l’impact se fait déjà sentir.

Horneland : lucide sur les progrès à accomplir

Malgré cette première place et les signes encourageants, le technicien norvégien ne s’enflamme pas. À l’issue du dernier match, il a pointé les manques affichés par son équipe :

« Je suis heureux du dénouement de cette rencontre. Notre première période a été mauvaise, notre second acte n’a pas été parfait non plus. Notre équipe a manqué de structure, d’équilibre. »

Horneland a aussi évoqué les difficultés liées à la trêve internationale :

« Mahmoud Jaber ne s’est entraîné qu’une seule fois, Florian Tardieu a été malade toute la semaine, d’autres sont revenus tardivement de sélection. Notre performance n’a pas été assez bonne, même si je dois souligner la performance clermontoise. »

Un discours lucide et exigeant, qui prouve que malgré la position de leader, l’ASSE ne veut rien laisser au hasard dans sa quête de retour en Ligue 1. Avec encore 33 journées à jouer, les Verts savent que la route est longue, mais leur départ lance un signal fort à la concurrence.

Source : asse.fr