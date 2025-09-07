En conférence de presse, Zoumana Camara a livré son analyse du début de saison en Ligue 2. Pour l’entraîneur du MHSC, le championnat reste homogène… à l’exception d’une équipe : l’ASSE, qu’il considère comme un cran au-dessus. Des propos retranscrits par allezpaillade.com

Le technicien du MHSC et ex-joueur du club ligérien s’est exprimé avec franchise sur ce nouvel exercice de Ligue 2 lancé début août. Selon lui, le championnat est marqué par un fort équilibre entre les formations. « Les premiers résultats montrent l’homogénéité. Il faut s’attendre à ça pendant un moment avant que, selon moi, une ou deux équipes parviennent à se détacher », a-t-il déclaré devant la presse.

Dans son analyse, "Papus" Camara ne s’est pas contenté de généralités. Il a cité nommément l’AS Saint-Étienne comme l’équipe qui semble avoir les armes pour prendre de l’avance sur ses rivaux. Un constat qui conforte la dynamique actuelle des Verts et l’ambition affichée par le club de retrouver la Ligue 1 dès la fin de la saison.

ASSE : un effectif jugé supérieur

Pour Zoumana Camara, le niveau affiché par les Verts justifie ce statut particulier. « Je pense notamment à Saint-Étienne, ils me semblent un cran au-dessus », a-t-il insisté. Dans un championnat réputé pour ses surprises, rares sont les entraîneurs qui se risquent à dégager un favori si tôt dans la saison. Que le coach du MHSC place l’ASSE dans cette position démontre la perception d’une supériorité sportive et mentale chez les Stéphanois.

De leur côté, les hommes d’Eirik Horneland ont montré de la régularité et un secteur offensif en forme qui font déjà la différence. Les statistiques et la dynamique de groupe confirment ce regard extérieur flatteur.

Une reconstruction encore en cours au MHSC

Interrogé sur son propre effectif, Camara a rappelé que son projet est encore en construction. « Dans notre reconstruction, je cherche avant tout à ce que l’équipe retrouve de la solidité, un état d’esprit, de la combativité et de la confiance », a-t-il souligné. Le coach montpelliérain ne souhaite pas brûler les étapes et refuse de se fixer des objectifs de classement à court terme.

Cette prudence contraste avec l’ambition que les observateurs attribuent à l’ASSE. Si le MHSC travaille encore à assimiler les principes de jeu de son entraîneur, mais également tente de se remettre de sa saison 24/25 catastrophique en Ligue 1, Saint-Étienne semble déjà armé pour jouer le haut du tableau.

L’ASSE déjà dans la tête des adversaires

En plaçant Saint-Étienne au centre de son analyse, Zoumana Camara envoie aussi un message indirect aux autres formations de Ligue 2 : les Verts sont attendus et surveillés de près. Pour l’ASSE, être considérée comme favorite dès les premières semaines peut être à double tranchant : une source de confiance, mais aussi de pression supplémentaire.

Reste que ce regard extérieur illustre parfaitement l’évolution récente des Stéphanois, désormais perçus comme une équipe candidate sérieuse à la montée. De quoi renforcer encore l’enthousiasme des supporters du Chaudron.