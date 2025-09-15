Comme chaque année début septembre, les anciens joueurs de l’ASSE se sont retrouvés autour d’un tournoi de golf convivial. L’occasion de raviver les souvenirs de l’épopée de 1976, à l’aube des festivités des 50 ans de la mythique finale de Glasgow.

C’est un rendez-vous désormais ancré dans le calendrier des amoureux de l’épopée verte. Depuis 18 ans, Christian Lopez et son épouse organisent un tournoi de golf entre anciens Verts et grands noms du sport français. Cette édition 2025, disputée entre Saint-Étienne et Craintilleux, a rassemblé une nouvelle fois les figures emblématiques de la grande époque stéphanoise.

Christian Lopez, chef d’orchestre d’un rendez-vous devenu rituel

Qu’ils soient sur le green ou au bord du terrain, tous tiennent à honorer cette tradition. Oswaldo Piazza, fidèle au poste, a une nouvelle fois quitté l’Argentine pour rejoindre ses camarades. Dominique Bathenay, Jean-Michel Larqué, Gérard Janvion, ou encore les frères Revelli étaient également de la partie. Un moment de sport, certes, mais surtout d’amitié sincère et de souvenirs impérissables. Comme le dit si bien Christian Lopez : « On peut ne pas se voir pendant un an, mais quand on se retrouve, c’est comme si on s’était quitté la veille ».

Une édition 2025 placée sous le signe des retrouvailles et des symboles

Cette année, les invités ne manquaient pas. Philippe Sella, Claude Puel, ou encore Bruno Germain ont répondu présent, renforçant cette atmosphère de camaraderie intergénérationnelle. Les performances sur le parcours ont vu la famille Revelli s’illustrer : samedi à Saint-Étienne, Patrick et ses petits-fils ont brillé, tandis que dimanche à Craintilleux, c’est Arnaud, son fils, qui a remporté la mise avec l’équipe de Laurent Puig.

Mais au-delà des scores, c’est l’esprit vert qui domine : celui d’un groupe soudé, qui a marqué à jamais l’histoire du football français et qui continue de cultiver cette légende à travers chaque rassemblement.

En ligne de mire : les 50 ans de la finale de Glasgow

2026 marquera les 50 ans de la finale de Coupe d’Europe perdue face au Bayern Munich, à Glasgow, mais aussi la naissance d’un mythe qui transcende les générations. Les anciens Verts ont déjà cette date en tête. Si le programme reste encore à définir, Dominique Bathenay, président de l’amicale des anciens de 76, a rencontré récemment les dirigeants stéphanois Soucasse, Perrin et Rustem pour envisager les contours des festivités.

Un match hommage à Georges Bereta, figure incontournable du club, est en réflexion. Il pourrait se tenir juste après la dernière journée de Ligue 2. Et si, par un heureux hasard, l’ASSE retrouvait l’élite à ce moment-là, la symbolique serait d’autant plus forte.

Les Verts de 76 n’ont jamais quitté le cœur des Stéphanois. Et à l’aube de cet anniversaire historique, l’ASSE a une occasion en or de réunir passé glorieux et avenir prometteur.

Source : Le Progrès