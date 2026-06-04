L'AS Saint-Étienne s'apprête à ouvrir un été décisif. Après l'échec des barrages face à Nice, le club doit reconstruire une équipe capable de remonter immédiatement en Ligue 1. Et cela passera forcément par un chantier offensif majeur. Alors que Lucas Stassin semble promis à un départ et que l'avenir de Zuriko Davitashvili demeure incertain, plusieurs pistes émergent déjà.

La saison à peine terminée, les regards se tournent déjà vers le mercato. Avec une nouvelle année en Ligue 2 qui se profile, l'ASSE va devoir réinventer son secteur offensif. La première (presque) certitude concerne Lucas Stassin. Malgré une saison mitigée et des périodes compliquées, l'international espoir belge devrait quitter le Forez cet été. Sa valeur marchande, son âge et les sollicitations dont il fait l'objet rendent son départ particulièrement probable.

Stassin : un héritage difficile à remplacer

Succéder à Lucas Stassin ne sera pas une mission anodine. Le Belge n'a pas toujours répondu aux attentes placées en lui. Il a connu des passages à vide et son irrégularité a parfois frustré les supporters. Pourtant, lorsqu'on analyse la saison dans son ensemble, son importance apparaît évidente.

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À plusieurs reprises, il a porté l'attaque stéphanoise. Son activité, sa capacité à fixer les défenses et son potentiel ont souvent permis à l'ASSE de rester dans la course à la montée. Surtout, le marché des attaquants performants est l'un des plus complexes du football moderne. Trouver un numéro 9 capable de marquer régulièrement en Ligue 2 tout en possédant un potentiel de revente représente un défi considérable.

Après Stassin, Davitashvili pourrait également partir

Le chantier pourrait même être encore plus vaste. Actuellement blessé, Zuriko Davitashvili dispose lui aussi d'une cote intéressante sur le marché. À 25 ans, l'international géorgien reste l'un des joueurs les plus valorisés de l'effectif. Son profil offensif et son expérience attirent naturellement plusieurs clubs. Si son départ venait à se concrétiser, l'ASSE perdrait alors ses deux principales références offensives en l'espace d'un mercato. Dans cette hypothèse, le recrutement d'un simple avant-centre ne suffirait pas. C'est toute l'animation offensive qu'il faudrait reconstruire.

Steve Ngoura apparaît dans les radars

Dans ce contexte, plusieurs pistes commencent à émerger. Selon le compte X Cercle Brugge NWS, Steve Ngoura figurerait sur les tablettes de plusieurs clubs européens. L'ASSE ferait partie des formations qui suivent l'attaquant de 21 ans, au même titre que Monaco, Lens ou encore Trabzonspor.

Le jeune Français, qui a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives cette saison, appartient actuellement au Cercle Bruges. Son profil correspond à plusieurs critères recherchés par Kilmer Sports : jeunesse, potentiel de progression et valeur de revente.

À ce stade, rien ne permet toutefois d'affirmer que le dossier est avancé. Cette information confirme surtout que les dirigeants stéphanois explorent déjà plusieurs pistes pour renforcer leur ligne d'attaque.

Kilmer Sports n'a plus le droit à l'erreur

C'est probablement le point central de ce mercato. L'été dernier, l'ASSE avait investi pour bâtir un effectif capable de retrouver immédiatement la Ligue 1. Un investissement historique pour un club de Ligue 2. Un an plus tard, le constat est amer. La majorité des recrues n'ont pas répondu aux attentes sportives et plusieurs d'entre elles ont vu leur valeur marchande diminuer.

Le recrutement de cet été sera donc crucial. La mission est claire : reconstruire une attaque capable de porter l'ambition de remontée immédiate. Mais la difficulté est immense. Trouver un successeur crédible à Lucas Stassin est déjà un défi. Trouver les joueurs capables de remplacer à la fois Stassin et Davitashvili en serait un encore plus grand.

Après deux mercatos qui ont laissé de nombreuses interrogations, Kilmer Sports sait qu'il ne dispose plus d'une grande marge d'erreur. Pour espérer retrouver la Ligue 1 dès 2027, l'ASSE devra réussir ses choix offensifs.