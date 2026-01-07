Malgré des prestations solides avec la réserve de l’ASSE, Maedine Makhloufi ne semble pas entrer dans les plans d’Eirik Horneland. Une situation qui intrigue, alors que Dunkerque s’est positionné pour le récupérer dès cet hiver.

À seulement 20 ans, Maedine Makhloufi enchaîne les matchs convaincants avec l’équipe Réserve de l’AS Saint-Étienne 'ASSE). Latéral gauche de formation, il s’impose comme l’un des éléments les plus constants du groupe de National 3. Pourtant, malgré la pénurie à son poste en équipe première, il n’a toujours pas eu sa chance sous les ordres d’Eirik Horneland excepté en Coupe de France.

Alors que le seul latéral gauche professionnel, Ebenezer Annan, est blessé, c’est l’ailier néo-zélandais Ben Old qui a été repositionné à ce poste. Un choix fort qui en dit long sur la hiérarchie actuelle. Makhloufi, lui, reste cantonné à la réserve.

Une situation qui peut questionner. En fin de contrat en juin 2026, le joueur se trouve dans l'incertitude quant à son avenir.

Dunkerque fonce sur Makhloufi

Selon Mohamed Toubache-Ter, le club de Dunkerque aurait clairement manifesté son intérêt pour le jeune défenseur stéphanois. Une approche logique, tant l’USLD est reconnue pour son flair dans le recrutement de jeunes talents. Problème : malgré la prise de contact, la direction de l’ASSE, représentée par Huss Fahmy, ne répond pas selon la même source.

Cette absence de réaction laisse place à l’interrogation. L’ASSE souhaite-t-elle vraiment conserver Makhloufi ? Ou bien s’apprête-t-elle à le laisser partir librement sans avoir tenté d’exploiter son potentiel ?

À l’heure où le club veut s’appuyer davantage sur la formation, ce silence peut interroger.

Une hiérarchie claire, mais discutable

Eirik Horneland a tranché : malgré la blessure d’Annan, il préfère faire reculer un ailier plutôt que de donner sa chance à un latéral de métier. Ce choix envoie un message clair, et probablement peu rassurant pour Makhloufi.

En interne, il semble clair que le joueur n’est pas considéré comme une option crédible à court terme. Une situation qui pourrait pousser le jeune joueur à envisager un départ rapidement, dès cet hiver, ou au plus tard en fin de saison.

Dunkerque, en quête de renforts jeunes et compétitifs, pourrait alors réaliser une belle opération.

Source : Transfermarkt / Mohamed Toubache-Ter